«Тоттенхэм» готов продать лучших игроков за 170 миллионов, чтобы сохранить Покеттино

Руководство «Тоттенхэма» готово пойти на многое, чтобы удержать будущим летом в команде главного тренера Маурисио Покеттино. Например, продать четырех лучших игроков, чтобы выручить за них 170 миллионов фунтов стерлингов.

Речь идет о Дэнни Роузе, Тоби Алдервейрелде, Викторе Ваньяме и Муссе Дембеле. Первые три игрока оцениваются в 50 миллионов каждый, а Дембеле – в 20 миллионов.

В клубе уверены, что этих денег будет достаточно, чтобы удержать Поккетино от ухода. Ранее аргентинский специалист заявлял, что команде требуется более качественное усиление перед стартом следующего сезона.