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  • «Тоттенхэм» готов продать лучших игроков за 170 миллионов, чтобы сохранить Покеттино

«Тоттенхэм» готов продать лучших игроков за 170 миллионов, чтобы сохранить Покеттино

27 апреля 2018, 10:41
16

Руководство «Тоттенхэма» готово пойти на многое, чтобы удержать будущим летом в команде главного тренера Маурисио Покеттино. Например, продать четырех лучших игроков, чтобы выручить за них 170 миллионов фунтов стерлингов.

Речь идет о Дэнни Роузе, Тоби Алдервейрелде, Викторе Ваньяме и Муссе Дембеле. Первые три игрока оцениваются в 50 миллионов каждый, а Дембеле – в 20 миллионов.

В клубе уверены, что этих денег будет достаточно, чтобы удержать Поккетино от ухода. Ранее аргентинский специалист заявлял, что команде требуется более качественное усиление перед стартом следующего сезона.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Трансферы Тоттенхэм Дембеле Мусса Алдервейрелд Тоби Роуз Дэнни Ваньяма Виктор Почеттино Маурисио
Комментарии (16)
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Боцман59rus
1524815123
не уловил логики...
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серега кашин
1524815435
без этих игроков и поккетино будет не нужен
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Diesel133
1524815550
тоже что-то не понял... эти четверо лучшие? А Кейн, Эриксен, Алли так, погулять вышли?
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Nimnul
1524817129
Что-бы продать что-нибудь ненужное,нужно,сначала,купить что-нибудь ненужное,а у них денег нет
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larin80
1524817845
Лучших игроков? Расчитывал увидеть фамилии Кейн,Эрикссон,Дели Али..
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Обер-КанцлерЪ
1524819963
Странно, обычно когда хотят усилить клуб - не продают лучших игроков! Перевод кривой может быть?
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zigbert
1524820478
Отдав этих игроков Тоттенхем явно не ослабнет. Понятно что потеря Покеттино не входит в планы руководства команды.
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Антибиотик111
1524820830
Странный способ усиления клуба...
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Cules2013
1524863521
Ваньяма - это ощутимо. Остальные - отряд не заметит потери бойца. Роуз и Тоби толком не играют, а Дембеле уже не дотягивает до уровня амбиций нынешнего ТТХ.
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El_Chori
1524883613
Если это лучшие игроки, то я алла пугачева
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