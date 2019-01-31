Всего один игрок из топ-6 команд АПЛ вошел в сборную 24-го тура по версии Whoscored

Статистический и аналитический портал Whoscored опубликовал команду 24-го тура АПЛ.

В сборную недели вошли четыре футболиста «Вулверхэмптона», три игрока «Борнмута», два представителя «Лестера» и по одному футболисту из «Фулхэма» и «Тоттенхэма». Только последний входит в топ-6 команд в турнирной таблице, занимая третье место.

Вратарь: Артур Боруц («Борнмут»).

Защитники: Рикарду Перейра, Бен Чилвел (оба – «Лестер»), Ромен Сайсс («Вулверхэмптон»), Стив Кук («Борнмут»).

Полузащитники: Калум Чамберс («Фулхэм»), Мэтт Догерти, Жоао Моутинью (оба – «Вулверхэмптон»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»).

Нападающие: Джошуа Кинг («Борнмут»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).