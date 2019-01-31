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    Всего один игрок из топ-6 команд АПЛ вошел в сборную 24-го тура по версии Whoscored

    Статистический и аналитический портал Whoscored опубликовал команду 24-го тура АПЛ.

    В сборную недели вошли четыре футболиста «Вулверхэмптона», три игрока «Борнмута», два представителя «Лестера» и по одному футболисту из «Фулхэма» и «Тоттенхэма». Только последний входит в топ-6 команд в турнирной таблице, занимая третье место.

    Вратарь: Артур Боруц («Борнмут»).

    Защитники: Рикарду Перейра, Бен Чилвел (оба – «Лестер»), Ромен Сайсс («Вулверхэмптон»), Стив Кук («Борнмут»).

    Полузащитники: Калум Чамберс («Фулхэм»), Мэтт Догерти, Жоао Моутинью (оба – «Вулверхэмптон»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»).

    Нападающие: Джошуа Кинг («Борнмут»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»).

    Источник: Whoscored

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    31.01.2019 16:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 31 января 2019, 19:04

      сраненькая сборная

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 31 января 2019, 17:19

      Тур слили дружно, чтобы дурачки на букмекерских конторах обкакались и погнали дальше!

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