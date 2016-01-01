Роуз: «Карьера тренера – трата времени. Темнокожим не предоставляют шанса»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз рассказал о дискриминации темнокожих тренеров в Англии.

«Когда я говорил, что хочу уйти из футбола, все решили, что речь о двух-трех инцидентах, произошедших на поле. Но я имел ввиду отсутствие темнокожих тренеров и на руководящих должностях.

Люди спрашивают меня, хочу ли я стать тренером. Зачем? Мне даже не предоставят шанса, это пустая трата времени.

Лучший пример – Сол Кэмпбелл. Почему ему пришлось возглавить команду из нижней части таблицы третьего дивизиона? При всем уважении к турниру, другие начинали в верхней части Чемпионшипа или даже Премьер-лиги», – сказал 28-летний англичанин.