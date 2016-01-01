Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    3 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?

    Роуз: «Карьера тренера – трата времени. Темнокожим не предоставляют шанса»

    Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз рассказал о дискриминации темнокожих тренеров в Англии.

    «Когда я говорил, что хочу уйти из футбола, все решили, что речь о двух-трех инцидентах, произошедших на поле. Но я имел ввиду отсутствие темнокожих тренеров и на руководящих должностях.

    Люди спрашивают меня, хочу ли я стать тренером. Зачем? Мне даже не предоставят шанса, это пустая трата времени.

    Лучший пример – Сол Кэмпбелл. Почему ему пришлось возглавить команду из нижней части таблицы третьего дивизиона? При всем уважении к турниру, другие начинали в верхней части Чемпионшипа или даже Премьер-лиги», – сказал 28-летний англичанин.

    • Ранее Роуз раскритиковал систему штрафов за расизм, сказав, что за один вечер в клубе тратит больше, чем клубы в наказание за дискриминацию на расовой почве.
    • В 32 играх текущего сезона Роуз отдал 5 результативных передач.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +776

      TOL47 21 минуту назад

      А ведь лучше его в Африку, пусть там права белых защищает, раз такой правильный

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3332

      Агасфер 36 минут назад

      Иди,как Ты-Ты,в агенты.Доходно и без дискриминации.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +776

      TOL47 > Агасфер 23 минуты назад

      В президенты пусть идет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +371

      VVadic 37 минут назад

      Зеедорф сразу вспоминается. Да и по плечу ли негру тренировать Реал и Барсу...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1101

      Manilov 46 минут назад

      А чего так завуалированно то? Сказал бы прямо: "Нас, короля Земли и наследного принца галактики Млечный путь, не устраивает карьера тренера в Мозамбике. Требую сразу к моим ногам МЮ, МС, Ливерпуль и Арсенал, где мы одновременно будем Великим тренером. Кто не согласен, те расисты и повинны в смерти"

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35428

      Project Бабангида 57 минут назад

      заткнулись бы уже....!
      много ли белых в африке тренирует..? чем не дискриминация

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Torvald64 1 час назад

      А остальные команды третьего, четвёртного и т.д. дивизионов кто тренирует? Там все чернокожие? Или всё-таки европейцы тоже где-то там начинают (а большинство и заканчивает)?

      Конечно, тебе не предоставят шанса, но только не потому что ты негр, а потому что ты бездарность. Если, допустим, Райкард что-то собой представлял как тренер, так ему все шансы предоставляли. Или что, в Нидерландах или в Испании общество более толерантное, чем в Британии? Как только перестал показывать результат - соответственно, и его карьера сошла на спад.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23567

      portero 1 час назад

      Тебе Бог дал быстрые ноги, а чтоб ты бегал быстро убрал 90% мозга

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68163
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru