«Тоттенхэм» летом избавится от пяти игроков

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино запросил больше денежных средств у руководства клуба для проведения летней трансферной кампании. В этой связи клуб готов будет расстаться с пятью своими игроками, чтобы обеспечить все пожелания тренера.

Покеттино заявил, что президент клуба Даниэль Леви поддержал его предложение по увеличению трансферного бюджета на это лето. На данный момент команду могут покинуть Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз, Мусса Дембеле, Фернандо Льоренте и Мусса Сиссоко.