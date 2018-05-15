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    «Тоттенхэм» летом избавится от пяти игроков

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино запросил больше денежных средств у руководства клуба для проведения летней трансферной кампании. В этой связи клуб готов будет расстаться с пятью своими игроками, чтобы обеспечить все пожелания тренера.

    Покеттино заявил, что президент клуба Даниэль Леви поддержал его предложение по увеличению трансферного бюджета на это лето. На данный момент команду могут покинуть Тоби Алдервейрелд, Дэнни Роуз, Мусса Дембеле, Фернандо Льоренте и Мусса Сиссоко.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.05.2018 09:17
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 15 мая 2018, 09:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну Тоби окончательно проиграл свою позицию Санчесу, так же как и Роуз Девису, испанец понятно почему мало играет и большая зарплата и возраст, а Дембеле и Сиссоко игрой не блещут

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