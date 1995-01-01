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    Роуз: «За расизм штрафы меньше, чем я трачу за один вечер в клубе»

    Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз пожаловался на проблему расизма.

    Он стал жертвой нетерпимости со стороны фанатов из Черногории в матче отбора Евро-2020.

    «Восемь лет назад в Сербии со мной уже случалось подобное, поэтому я думал, что в Черногории будет так же, и не ошибся. Крики в мой адрес не повлияли на мою игру. Я уже большой мальчик и знаю, что три очка – не главное, когда речь заходит о подобных ситуациях. Но тогда мне просто хотелось победить, чтобы как можно скорее уехать из Черногории.

    Досадно, что в преддверии некоторых матчей приходится думать о расизме, но чему удивляться, если страны платят штрафы, равные сумме, которую я трачу за ночь в Лондоне.
    Маурисио Покеттино дисквалифицируют на две игры за споры с судьей, а страну могут лишь незначительно оштрафовать за расизм. Это фарс. Пока в футболе не появятся серьезные наказания, не стоит ожидать каких-либо изменений», – заявил футболист.

    УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Трибун 11 минут назад

      Так не трать в клубах,а трать на борьбу с расизмом...

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      Рейтинг: +893

      almanev 13 минут назад

      Негры такие плаксы... Задолбали уже со своим расизмом, чем меньше вы про него говорите, тем меньше его будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2651

      Агасфер 14 минут назад

      Как может оскорбить упоминание твоего цвета кожи от рождения-не понимаю! На мой взгляд,это внутреннее ощущение собственной неполноценности и ущербности.Отсутствие самоуважения и признание поражения.Типа отмороженных феминисток,постоянно пытающихся доказать ,что они -не женщины.А кто тогда?Я понимаю суфражисток-это борьба за равенство прав,а эти...

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