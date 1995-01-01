Роуз: «За расизм штрафы меньше, чем я трачу за один вечер в клубе»

Защитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Дэнни Роуз пожаловался на проблему расизма.

Он стал жертвой нетерпимости со стороны фанатов из Черногории в матче отбора Евро-2020.

«Восемь лет назад в Сербии со мной уже случалось подобное, поэтому я думал, что в Черногории будет так же, и не ошибся. Крики в мой адрес не повлияли на мою игру. Я уже большой мальчик и знаю, что три очка – не главное, когда речь заходит о подобных ситуациях. Но тогда мне просто хотелось победить, чтобы как можно скорее уехать из Черногории.

Досадно, что в преддверии некоторых матчей приходится думать о расизме, но чему удивляться, если страны платят штрафы, равные сумме, которую я трачу за ночь в Лондоне.

Маурисио Покеттино дисквалифицируют на две игры за споры с судьей, а страну могут лишь незначительно оштрафовать за расизм. Это фарс. Пока в футболе не появятся серьезные наказания, не стоит ожидать каких-либо изменений», – заявил футболист.

УЕФА открыл дело о расизме по итогам матча Черногория – Англия