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    Роуз: «Россия непонятно как получила чемпионат мира, и мы с этим должны смириться»

    Ранее «Бомбардир» писал, что защитник сборной Англии Дэнни Роуз отказался везти на чемпионат мира-2018 свою семью из-за расизма. Футболист прокомментировал свое решение.

    «Так обстоит ситуация. Россия непонятно как получила чемпионат мира, и мы с этим должны смириться. Мой отец очень расстроился, что придется смотреть наши матчи по телевизору. Это было больно слышать», – сказал игрок.

    Чемпионат мира в нашей стране начнется на следующей неделе.

    Источник: AFP

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    06.06.2018 20:27
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    Комментарии75
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 7 июня 2018, 13:53

      Интересно, а у его прадедушки на плантации был телевизор?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 7 июня 2018, 11:28

      Эй, недоумок, купи папаше цветной телевизор.

      4
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > neveldomha 7 июня 2018, 11:41

      Сейчас можно говорить не цветной, а черный))

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 7 июня 2018, 10:09

      Он сам негр-расист, пусть лучше вспомнит свои выходки на поле-хам он всегда хам с любым цветом кожи!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июня 2018, 09:55

      ну вот и понятно откуда ноги растут его отношения к России, простая зависть и ненависть что ЧМ дали не им, вот и расизм сюда приплел до кучи.

      3
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 7 июня 2018, 06:53

      Его папа, да и он сам наверное, боится белых медведей, они у нас зимой и летом ходят по улицам городов, а когда морозы за минус 40,то заходят в подъезды погреться.Слышал всю эту байду от одного немца,который гостил у нас недавно.И всё это у них там преподносится на полном серьёзе.

      1
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 июня 2018, 06:10

      Роуз непонятно как стал игроком сборной Англии, ведь он родом из Ямайки

      2
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 июня 2018, 23:38

      максимка придурок и фамилия его розовый а моге быть голубой денни

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Garrincha58 16 сентября 2018, 17:13

      видишь как хорошо можно ..))
      не обижайся.+++

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 6 июня 2018, 23:25

      Ты непонятно как научился говорить, а судишь о серьезных вещах. Пусть вспомнит как прошел финал ЛЧ Челси - Ман Ю в Москве. Тогда болельщики благодарили, аж пищали от счастья, но как быстро забывается хорошее!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement 6 июня 2018, 23:11

      Денег не хватило отцу билет на ЧМ оплатить? Ну смени работу, брат.

      0
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Gek Dement 6 июня 2018, 23:17

      А, да, я забыл. Это же Россия, мы тут все расисты. "Не брат ты мне, гнида черножопая!"(с) ;)

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      Рейтинг: +100731

      zigbert 6 июня 2018, 22:52

      Наверное после ЧМ тебе Дэнни придется говорить другие слова и ты изменишь свое отношение к России.

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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > zigbert 6 июня 2018, 22:58

      не скажут такие марионетки..

      4
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