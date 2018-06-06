Роуз: «Россия непонятно как получила чемпионат мира, и мы с этим должны смириться»

Ранее «Бомбардир» писал, что защитник сборной Англии Дэнни Роуз отказался везти на чемпионат мира-2018 свою семью из-за расизма. Футболист прокомментировал свое решение.

«Так обстоит ситуация. Россия непонятно как получила чемпионат мира, и мы с этим должны смириться. Мой отец очень расстроился, что придется смотреть наши матчи по телевизору. Это было больно слышать», – сказал игрок.

Чемпионат мира в нашей стране начнется на следующей неделе.