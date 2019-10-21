Лаллана принес «Ливерпулю» ничью против «Манчестер Юнайтед». Это его первый гол за команду за последние 2,5 года

В матче девятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью (1:1). В последние десять минут очко гостям принес Адам Лаллана. Футболист последний раз забивал за ливерпульцев в мае 2017 года.
Тогда Лаллана поразил ворота «Мидлсбро». «Ливерпуль» благодаря очку на «Олд Траффорд» укрепил лидерство в таблице.
- В текущем сезоне АПЛ Лаллана провел четыре матча.
- Хавбек выступает за «Ливерпуль» с 2014 года.
- В прошлом сезоне Лаллана помог команде выиграть Лигу чемпионов.
Источник: Бомбардир.ру