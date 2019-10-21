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  • Лаллана принес «Ливерпулю» ничью против «Манчестер Юнайтед». Это его первый гол за команду за последние 2,5 года

Лаллана принес «Ливерпулю» ничью против «Манчестер Юнайтед». Это его первый гол за команду за последние 2,5 года

21 октября 2019, 01:25
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В матче девятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» сыграли вничью (1:1). В последние десять минут очко гостям принес Адам Лаллана. Футболист последний раз забивал за ливерпульцев в мае 2017 года.

Тогда Лаллана поразил ворота «Мидлсбро». «Ливерпуль» благодаря очку на «Олд Траффорд» укрепил лидерство в таблице.

  • В текущем сезоне АПЛ Лаллана провел четыре матча.
  • Хавбек выступает за «Ливерпуль» с 2014 года.
  • В прошлом сезоне Лаллана помог команде выиграть Лигу чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль Лаллана Адам
Комментарии (1)
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Vladarg
1571627261
Раз в год и палка стреляет.а тут и ещё реже.забил,молодец.ждем следующего залпа.
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