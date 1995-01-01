Лаллана не собирается уходить из «Ливерпуля». 

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

«У меня еще год по контракту. Я вернусь. Я буду тренироваться летом.

Я как никогда стремлюсь к тому, чтобы набрать хорошую форму. Я знаю, что когда я в форме, то могу отдать многое и могу влиться в этому команду.

Я знаю свои способности, и я знаю, что могу отдать. Тренер, его персонал, ребята из отдела кадров ясно дали понять: они знают, что у меня важная роль в том, что будет дальше. Я рад этому.

Без сомнения, мое будущее здесь», – сказал Лаллана.