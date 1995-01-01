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    Лаллана не собирается уходить из «Ливерпуля». 

    Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.

    «У меня еще год по контракту. Я вернусь. Я буду тренироваться летом.

    Я как никогда стремлюсь к тому, чтобы набрать хорошую форму. Я знаю, что когда я в форме, то могу отдать многое и могу влиться в этому команду.

    Я знаю свои способности, и я знаю, что могу отдать. Тренер, его персонал, ребята из отдела кадров ясно дали понять: они знают, что у меня важная роль в том, что будет дальше. Я рад этому.

    Без сомнения, мое будущее здесь», – сказал Лаллана.

    • В прошедшем сезоне игрок провел 16 матчей во всех турнирах.
    • Игрок выходил на поле нерегулярно из-за опасений рецидива травмы.
    • По информации английских СМИ, Лаллана планировал вернуться в «Саутгемптон».

    Источник: Sky Sports

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