Лаллана не собирается уходить из «Ливерпуля». 

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана ответил на вопрос о возможном уходе из клуба.
«У меня еще год по контракту. Я вернусь. Я буду тренироваться летом.
Я как никогда стремлюсь к тому, чтобы набрать хорошую форму. Я знаю, что когда я в форме, то могу отдать многое и могу влиться в этому команду.
Я знаю свои способности, и я знаю, что могу отдать. Тренер, его персонал, ребята из отдела кадров ясно дали понять: они знают, что у меня важная роль в том, что будет дальше. Я рад этому.
Без сомнения, мое будущее здесь», – сказал Лаллана.
- В прошедшем сезоне игрок провел 16 матчей во всех турнирах.
- Игрок выходил на поле нерегулярно из-за опасений рецидива травмы.
- По информации английских СМИ, Лаллана планировал вернуться в «Саутгемптон».