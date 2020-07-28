Хендерсон – Лаллане: «Буду скучать по тебе больше, чем кто-либо. «Брайтон» подписал игрока мирового класса»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон попрощался с Адамом Лалланой. Он пополнил «Брайтон».
«Спасибо за все, что ты сделал для меня, моей семьи и этого футбольного клуба. Это было великолепно – разделить наши мечты. Я буду скучать по тебе больше, чем кто-либо.
Я желаю тебе и твоей семье всего лучшего в дальнейшем. «Брайтон» подписал футболиста мирового класса. Они увидят это с первого дня, я уверен», – написал Хендерсон.
- Соглашение между сторонами рассчитано на три года.
- У 32-летнего футболиста истек контракт с «Ливерпулем», поэтому он перешел в «Брайтон» на правах свободного агента.
- За новую команду Лаллана будет выступать под 14-м номером.
Источник: твиттер Джордана Хендерсона