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  • Хендерсон – Лаллане: «Буду скучать по тебе больше, чем кто-либо. «Брайтон» подписал игрока мирового класса»

Хендерсон – Лаллане: «Буду скучать по тебе больше, чем кто-либо. «Брайтон» подписал игрока мирового класса»

28 июля 2020, 21:24

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон попрощался с Адамом Лалланой. Он пополнил «Брайтон».

«Спасибо за все, что ты сделал для меня, моей семьи и этого футбольного клуба. Это было великолепно – разделить наши мечты. Я буду скучать по тебе больше, чем кто-либо.

Я желаю тебе и твоей семье всего лучшего в дальнейшем. «Брайтон» подписал футболиста мирового класса. Они увидят это с первого дня, я уверен», – написал Хендерсон.

  • Соглашение между сторонами рассчитано на три года.
  • У 32-летнего футболиста истек контракт с «Ливерпулем», поэтому он перешел в «Брайтон» на правах свободного агента.
  • За новую команду Лаллана будет выступать под 14-м номером.

Источник: твиттер Джордана Хендерсона
Англия. Премьер-лига Брайтон Ливерпуль Хендерсон Джордан Лаллана Адам
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