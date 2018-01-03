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    Лаллана: «Я рад восстановиться от травмы и снова стать частью команды-победителя»

    Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана поделился мнением о своем восстановлении.

    «Это (период, когда игрок был травмирован — прим. ред.) проверяет разные стороны твоего характера, но я чувствую, что многому научился за это время.

    Я вернулся сильным. Возможно, стоит отдать должное тренеру, который не выпускал меня в последних играх. Я мог провести несколько хороших тренировок и теперь полностью готов.

    Впереди много интересного. Мы в топ-4 АПЛ и в 1/8 Лиги чемпионов. Я очень рад вернуться и снова стать частью команды-победителя», — сказал Лаллана.

    Напомним, что Лаллана получил травму в августе и впервые в этом сезоне появился на поле в конце ноября. Однако главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не выпускал хавбека регулярно, опасаясь рецидива.

    Источник: Liverpool Echo

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    03.01.2018 15:45
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