Лаллана: «Я рад восстановиться от травмы и снова стать частью команды-победителя»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана поделился мнением о своем восстановлении.

«Это (период, когда игрок был травмирован — прим. ред.) проверяет разные стороны твоего характера, но я чувствую, что многому научился за это время.

Я вернулся сильным. Возможно, стоит отдать должное тренеру, который не выпускал меня в последних играх. Я мог провести несколько хороших тренировок и теперь полностью готов.

Впереди много интересного. Мы в топ-4 АПЛ и в 1/8 Лиги чемпионов. Я очень рад вернуться и снова стать частью команды-победителя», — сказал Лаллана.

Напомним, что Лаллана получил травму в августе и впервые в этом сезоне появился на поле в конце ноября. Однако главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не выпускал хавбека регулярно, опасаясь рецидива.