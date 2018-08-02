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    Лаллана: «Ливерпуль» способен составить конкуренцию «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана рассчитывает составить конкуренцию в новом сезоне «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство.

    «Это очень волнительное для меня время. Рад находиться в топ-клубе, который способен бороться за трофеи.

    Хочу сделать следующий шаг. Мы уже доходили до финалов, но не могли победить. Пора изменить это. У нас есть все, чтобы добиваться побед. Мы получили колоссальный опыт, подписали отличных игроков.

    «Ливерпуль» способен составить конкуренцию «Манчестер Сити» в новом сезоне. Надеюсь, что мы и другие команды будут отбирать очки у «Сити», – заявил Лаллана.

    Источник: Skysports

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    02.08.2018 11:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1307

      21082014 2 августа 2018, 18:25

      Адаму обойтись бы без травм сезон-другой..и тогда поверить в способность составить конкуренцию Сити и прочим будет полегче.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 2 августа 2018, 12:19

      Ещё накидают всем!!!

      1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 2 августа 2018, 12:17

      На бумаге да, но...все команды Клоппа были и остаются очень однообразными тактически - 4-3-3 и бежим сломя голову в контратаку, а вот что делать с автобусами, коих после ЧМ очевидно во всех чемпионатах будет предостаточно, я думаю, мерсисайдцы врядли будут знать, учитывая, что креативного плеймейкера с видением поля и разрезающим пасом у них нет скорее всего это много раз мягко говоря озадачит Юргена...

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