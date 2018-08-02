Лаллана: «Ливерпуль» способен составить конкуренцию «Манчестер Сити»

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана рассчитывает составить конкуренцию в новом сезоне «Манчестер Сити» в борьбе за чемпионство.

«Это очень волнительное для меня время. Рад находиться в топ-клубе, который способен бороться за трофеи.

Хочу сделать следующий шаг. Мы уже доходили до финалов, но не могли победить. Пора изменить это. У нас есть все, чтобы добиваться побед. Мы получили колоссальный опыт, подписали отличных игроков.

«Ливерпуль» способен составить конкуренцию «Манчестер Сити» в новом сезоне. Надеюсь, что мы и другие команды будут отбирать очки у «Сити», – заявил Лаллана.