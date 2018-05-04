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    «Ливерпуль» заплатит «Саутгемптону» 10 миллионов в случае победы в Лиге чемпионов

    «Ливерпуль» будет обязан выплатить «Саутгемптону» 10 миллионов фунтов стерлингов, если выиграет Лигу чемпионов.

    За последние несколько лет красные приобрели у «святых» пятерых футболистов – защитников Вирджила ван Дейка, Деяна Ловрена и Натаниэла Клайна, а также полузащитников Садьо Мане и Адама Лаллана. Каждый из трансферов включает в себя пункт об определенном денежном бонусе, если мерсисайдцы станут победителями главного клубного турнира Европы.

    Напомним, «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Реалом». Встреча состоится в Киеве 26 мая.

    Источник: The Sun

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    04.05.2018 13:28
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 4 мая 2018, 18:27

      умно поступили в Саутгемптоне что прописали, как знали что эти игроки принесут Ливеру много пользы и помогут дойти до нынешних высот.

      2
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 > OfaZavr 5 мая 2018, 02:13

      лучше сказать "вернуться на былые высоты")
      и не "ливер",а "Ливерпуль")

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Nickey76 5 мая 2018, 08:49

      огромное спасибо за поправку и грамотную редакцию, учту на будущее)))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > Nickey76 5 мая 2018, 20:52

      ты даже не понимаешь как ты прав! именно LIVERPOOL!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 4 мая 2018, 15:38

      Договор надо выполнять.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 4 мая 2018, 15:06

      Ливерпуль все за тебя!!реал отстой!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 4 мая 2018, 14:59

      только Ливер только победа!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 4 мая 2018, 14:40

      они и так отдали Саутгемптону 200 млн за всех этих игроков, если бы клуб их не продал бы, щас бы не был бы на дне таблицы, с финансами тоже было бы нормально, там на одних трансляциях они получают за сезон по 200...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 4 мая 2018, 14:26

      Им абсолютно пофиг на эти 10 лямов. 10 лямов ничто, ЛЧ - ВСЁ!

      5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 мая 2018, 13:59

      защита у реала дырявая с такой атакой ливерпуль должен выиграть !

      4
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      Рейтинг: +46

      Валентий > dinar7777dinar 4 мая 2018, 15:42

      у Ливера тоже не образцовая защита )))

      2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > Валентий 4 мая 2018, 17:49

      ну лучше чем была до этого)))

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 4 мая 2018, 13:56

      Ничего против Ливерпуля не имею но Реал выиграет третью Лигу Чемпионов подряд)

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      Рейтинг: +2075

      upiter622 4 мая 2018, 13:43

      Аха,выиграет!Держите карман шире!

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      Рейтинг: +49

      Динамо Тбилиси 81 > upiter622 5 мая 2018, 20:56

      молодец!!! наши где плевали там и выигривали ихнего Реал. так что все океино.

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