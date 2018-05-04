«Ливерпуль» заплатит «Саутгемптону» 10 миллионов в случае победы в Лиге чемпионов

«Ливерпуль» будет обязан выплатить «Саутгемптону» 10 миллионов фунтов стерлингов, если выиграет Лигу чемпионов.

За последние несколько лет красные приобрели у «святых» пятерых футболистов – защитников Вирджила ван Дейка, Деяна Ловрена и Натаниэла Клайна, а также полузащитников Садьо Мане и Адама Лаллана. Каждый из трансферов включает в себя пункт об определенном денежном бонусе, если мерсисайдцы станут победителями главного клубного турнира Европы.

Напомним, «Ливерпуль» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с «Реалом». Встреча состоится в Киеве 26 мая.