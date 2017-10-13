Хави навестил травмированного Лаллану

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана продолжает восстановление после травмы. В процессе реабилитации его навестил играющий тренер катарского клуба «Аль-Садд» испанец Хави, которого Адам назвал своим кумиром.

«Еще неделя реабилитации прошла, мне становится лучше с каждым днем. Я получил приятный бонус – пообщался с одним из моих кумиров. Хави один из величайших игроков своего поколения», — написал Лаллана в инстаграме.