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    Хави навестил травмированного Лаллану

    Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана продолжает восстановление после травмы. В процессе реабилитации его навестил играющий тренер катарского клуба «Аль-Садд» испанец Хави, которого Адам назвал своим кумиром.

    «Еще неделя реабилитации прошла, мне становится лучше с каждым днем. Я получил приятный бонус – пообщался с одним из моих кумиров. Хави один из величайших игроков своего поколения», — написал Лаллана в инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    13.10.2017 11:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 октября 2017, 18:23

      хороший, добрый поступок. молодец Хави!

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      Рейтинг: +47

      red-killer 13 октября 2017, 15:43

      Оба классные игроки.

      1
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 13 октября 2017, 14:45

      Хави молодчина!

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 13 октября 2017, 12:45

      Должно помочь излечению от деревянности. Возвращайся, Адам!

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