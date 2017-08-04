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    Лаллана выбыл на несколько месяцев

    В среду «Ливерпуль» уступил «Атлетико» (1:1; 4:5 по пенальти) в финале Audi Cup. Полузащитник английского клуба Адам Лаллана был заменен в перерыве из-за повреждения. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп сообщил о том, 29-летний хавбек пропустит несколько месяцев.

    «Думаю, мы не сможем на него рассчитывать в августе и сентябре. У этого парня профессиональное отношение к делу, и он всегда возвращается в команду в нужное время», – сказал немец.

    В минувшем сезоне игрок сборной Англии сыграл в 35 матчах на клубном уровне, забив восемь голов и отдав семь результативных передач.

    Красные начнут сезон АПЛ выездным матчем против «Уотфорда». Встреча состоится 12 августа.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    04.08.2017 19:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +307

      Mirex_CSKA 5 августа 2017, 20:34

      Старидж,Лалана,Клайн...кто следующий? ппц конечно сезон начинается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 5 августа 2017, 09:55

      когда говорят про несколько зачастую имеют ввиду больше 3, редко это может быть 3, но когда 2 = несколько, это довольно-таки глупо

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1177

      The_Enot 4 августа 2017, 20:36

      Это печально(

      0
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