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Лаллана выбыл на несколько месяцев

4 августа 2017, 19:15
3

В среду «Ливерпуль» уступил «Атлетико» (1:1; 4:5 по пенальти) в финале Audi Cup. Полузащитник английского клуба Адам Лаллана был заменен в перерыве из-за повреждения. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп сообщил о том, 29-летний хавбек пропустит несколько месяцев.

«Думаю, мы не сможем на него рассчитывать в августе и сентябре. У этого парня профессиональное отношение к делу, и он всегда возвращается в команду в нужное время», – сказал немец.

В минувшем сезоне игрок сборной Англии сыграл в 35 матчах на клубном уровне, забив восемь голов и отдав семь результативных передач.

Красные начнут сезон АПЛ выездным матчем против «Уотфорда». Встреча состоится 12 августа.

Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Лаллана Адам
Комментарии (3)
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The_Enot
1501868186
Это печально(
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Masteralex
1501916152
когда говорят про несколько зачастую имеют ввиду больше 3, редко это может быть 3, но когда 2 = несколько, это довольно-таки глупо
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Mirex_CSKA
1501954458
Старидж,Лалана,Клайн...кто следующий? ппц конечно сезон начинается
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