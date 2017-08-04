Лаллана выбыл на несколько месяцев

В среду «Ливерпуль» уступил «Атлетико» (1:1; 4:5 по пенальти) в финале Audi Cup. Полузащитник английского клуба Адам Лаллана был заменен в перерыве из-за повреждения. Главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп сообщил о том, 29-летний хавбек пропустит несколько месяцев.

«Думаю, мы не сможем на него рассчитывать в августе и сентябре. У этого парня профессиональное отношение к делу, и он всегда возвращается в команду в нужное время», – сказал немец.

В минувшем сезоне игрок сборной Англии сыграл в 35 матчах на клубном уровне, забив восемь голов и отдав семь результативных передач.

Красные начнут сезон АПЛ выездным матчем против «Уотфорда». Встреча состоится 12 августа.