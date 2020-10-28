Лаллана: «Клоппу нравятся испытания. Он любит быть андердогом и подниматься»

Футболист «Саутгемптона» Адам Лаллана прокомментировал травмы в «Ливерпуле», своем бывшем клубе. По мнению игрока, главный тренер Юрген Клопп получает удовольствие от преодоления трудностей.

«Клопп не будет искать отговорок, примет этот вызов. Тренеру нравятся испытания. Игроки соберутся и будут помогать друг другу. Клопп любит быть андердогом и подниматься, так что частично он доволен происходящим», – сказал Лаллана BT Sport.