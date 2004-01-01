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    Лаллана: «Клоппу нравятся испытания. Он любит быть андердогом и подниматься»

    Футболист «Саутгемптона» Адам Лаллана прокомментировал травмы в «Ливерпуле», своем бывшем клубе. По мнению игрока, главный тренер Юрген Клопп получает удовольствие от преодоления трудностей.

    «Клопп не будет искать отговорок, примет этот вызов. Тренеру нравятся испытания. Игроки соберутся и будут помогать друг другу. Клопп любит быть андердогом и подниматься, так что частично он доволен происходящим», – сказал Лаллана BT Sport.

    • Клопп сейчас не может рассчитывать на семерых игроков.
    • «Ливерпуль» идет в АПЛ вторым.
    • 31 октября «Ливерпуль» сыграет в седьмом туре против «Вест Хэма».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: BT Sport

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