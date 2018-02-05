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    Лаллана получил красную карточку за удушение соперника в матче АПЛ-2

    «Тоттенхэм» в матче 16 тура АПЛ среди дублирующих составов обыграл «Ливерпуль» (1:0).

    На 63 минуте встречи полузащитник красных Адам Лаллана получил прямое удаление за стычку с хавбеком хозяев Джорджем Маршом.

    29-летний игрок сборной Англии в январе получил рецидив травмы бедра. В текущем сезоне он принял участие в восьми матчах всех турниров и отметился одной результативной передачей.

    Источник: ФК «Тоттенхэм»

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    05.02.2018 23:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 6 февраля 2018, 21:15

      Вот как хочет в основной состав вернуться!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 6 февраля 2018, 07:57

      Удушения,укус,в АПЛе есть такое болезнь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 6 февраля 2018, 05:34

      Дурка по нему скучает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 6 февраля 2018, 01:06

      Хах псих

      1
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