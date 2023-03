Лаллана получил красную карточку за удушение соперника в матче АПЛ-2

«Тоттенхэм» в матче 16 тура АПЛ среди дублирующих составов обыграл «Ливерпуль» (1:0).

На 63 минуте встречи полузащитник красных Адам Лаллана получил прямое удаление за стычку с хавбеком хозяев Джорджем Маршом.

29-летний игрок сборной Англии в январе получил рецидив травмы бедра. В текущем сезоне он принял участие в восьми матчах всех турниров и отметился одной результативной передачей.

Adam Lallana should not see the field again for months pic.twitter.com/aee1ib7ChX