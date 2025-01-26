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Парфенов дал трансферный совет «Спартаку»

Бывший спартаковец Дмитрий Парфенов призвал команду искать нового нападающего.

– Но велик риск, что летом Манфред Угальде может уйти. «Спартаку» надо искать нового нападающего?

– По-любому надо искать нападающего, даже с Угальде.

– Потому что ушел Жозе и непонятная ситуация с Николсоном?

– Конечно.

– Тяжело найти нападающего фактически на скамейку запасных?

– Это и есть работа спортивного директора и, наверное, всего департамента. В том числе и главного тренера. Он же тоже будет давать добро на игроков.

  • «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
  • Отставание от 1-го места – 2 очка.
  • Команда сейчас на сборе в ОАЭ.

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии (2)
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oyabun
1737880583
Вроде все понимают что нужен ещё один форвард, но почему то все слухи по трансферам касаются совсем других позиций на поле.
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zigbert
1737888692
Трудности с приобретением нападающего обозначены но он необходим Спартаку.
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