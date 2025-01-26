Парфенов дал трансферный совет «Спартаку»

Бывший спартаковец Дмитрий Парфенов призвал команду искать нового нападающего.

– Но велик риск, что летом Манфред Угальде может уйти. «Спартаку» надо искать нового нападающего?

– По-любому надо искать нападающего, даже с Угальде.

– Потому что ушел Жозе и непонятная ситуация с Николсоном?

– Конечно.

– Тяжело найти нападающего фактически на скамейку запасных?

– Это и есть работа спортивного директора и, наверное, всего департамента. В том числе и главного тренера. Он же тоже будет давать добро на игроков.