Парфенов дал трансферный совет «Спартаку»

Бывший спартаковец Дмитрий Парфенов призвал команду искать нового нападающего.
– Но велик риск, что летом Манфред Угальде может уйти. «Спартаку» надо искать нового нападающего?
– По-любому надо искать нападающего, даже с Угальде.
– Потому что ушел Жозе и непонятная ситуация с Николсоном?
– Конечно.
– Тяжело найти нападающего фактически на скамейку запасных?
– Это и есть работа спортивного директора и, наверное, всего департамента. В том числе и главного тренера. Он же тоже будет давать добро на игроков.
- «Спартак» идет в РПЛ 3-м.
- Отставание от 1-го места – 2 очка.
- Команда сейчас на сборе в ОАЭ.