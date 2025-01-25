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  • «Пеп сошел с ума»: Гвардиолу раскритиковали за Хусанова в старте на «Челси»

«Пеп сошел с ума»: Гвардиолу раскритиковали за Хусанова в старте на «Челси»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на ошибку защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова в матче с «Челси» (3:1).

  • Хусанов ошибся на 3-й минуте, позволив забить Нони Мадуэке.
  • Это был дебютный матч для Абдукодира.
  • Игрок куплен у «Ланса» за 50 миллионов евро.

«Интересно, что фамилия Хусанов немного созвучна с вопросом Who Sane? Кто в здравом уме?

Так вот, кто в здравом уме может поставить новичка, 20-летнего мальчишку из Ланса, который до этого видел АПЛ только в тиктоке, центральным защитником против «Челси» и это типа окей?! Так ведь и убить игроку карьеру легко. Случаи были.

Пеп сошел с ума. Зато, если выплывет – снова будет гением. Это всегда рядом!» – написал Нагучев.

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Источник: телеграм-канал Романа Нагучева

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25.01.2025 23:56
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Комментарии (2)
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n876
1737842226
Какое дело Нагучеву до Англии. Или он не знает что Россия воюет с коллективным Западом ?
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DeStar
1737843184
ну вообще тут соглашусь. Сразу в старт, сколько тренировок он успел с сити провести? 2? 4? и против челси. Ошибка да, но я такие ошибки видел у сити в этом сезоне не одну или две и даже не три наверное. Не страшно. Но ход тупой от гварди, имхо
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