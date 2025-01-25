«Пеп сошел с ума»: Гвардиолу раскритиковали за Хусанова в старте на «Челси»

Комментатор «Матч ТВ» Роман Нагучев отреагировал на ошибку защитника «Манчестер Сити» Абдукодира Хусанова в матче с «Челси» (3:1).

Хусанов ошибся на 3-й минуте, позволив забить Нони Мадуэке.

Это был дебютный матч для Абдукодира.

Игрок куплен у «Ланса» за 50 миллионов евро.

«Интересно, что фамилия Хусанов немного созвучна с вопросом Who Sane? Кто в здравом уме?

Так вот, кто в здравом уме может поставить новичка, 20-летнего мальчишку из Ланса, который до этого видел АПЛ только в тиктоке, центральным защитником против «Челси» и это типа окей?! Так ведь и убить игроку карьеру легко. Случаи были.

Пеп сошел с ума. Зато, если выплывет – снова будет гением. Это всегда рядом!» – написал Нагучев.