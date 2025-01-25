Реакция Гвардиолы на уход Уокера в «Милан»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансфере Кайла Уокера в «Милан».

«Уокер решил уйти... Самый жесткий, быстрый, сильный защитник из всех, кто у нас был, принял решение покинуть клуб.

Огромное ему спасибо за семь лет в нашем клубе. За трофеи, за стабильность и готовность играть, он был важной фигурой. Я сказал, что мы желаем всего наилучшего ему и его семье», – заявил Гвардиола.