Реакция Гвардиолы на уход Уокера в «Милан»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансфере Кайла Уокера в «Милан».
«Уокер решил уйти... Самый жесткий, быстрый, сильный защитник из всех, кто у нас был, принял решение покинуть клуб.
Огромное ему спасибо за семь лет в нашем клубе. За трофеи, за стабильность и готовность играть, он был важной фигурой. Я сказал, что мы желаем всего наилучшего ему и его семье», – заявил Гвардиола.
- «Милан» арендовал англичанина с правом выкупа за 5 млн евро.
- Защитник взял себе 32-й игровой номер.
- За 7,5 сезонов в «Сити» Уокер провел 319 матчей, забил 6 голов и сделал 23 ассиста.