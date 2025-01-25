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Реакция Гвардиолы на уход Уокера в «Милан»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о трансфере Кайла Уокера в «Милан».

«Уокер решил уйти... Самый жесткий, быстрый, сильный защитник из всех, кто у нас был, принял решение покинуть клуб.

Огромное ему спасибо за семь лет в нашем клубе. За трофеи, за стабильность и готовность играть, он был важной фигурой. Я сказал, что мы желаем всего наилучшего ему и его семье», – заявил Гвардиола.

  • «Милан» арендовал англичанина с правом выкупа за 5 млн евро.
  • Защитник взял себе 32-й игровой номер.
  • За 7,5 сезонов в «Сити» Уокер провел 319 матчей, забил 6 голов и сделал 23 ассиста.

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Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1737795188
Не то что Динамо про Бителло и всякое дерьм@ Байдачный , Чердак Губошлеп и Мостовой.
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Spartak_forv@
1737796169
Красиво ушел.17 трофеев после перехода из Тоттенхэма сильно
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