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Бителло вернулся в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло прибыл на сбор в Катар. Угрозы клуба дали результат.

«Сбежавший бразильский футболист только что прилетел на сбор команды в Катар.

Бело-голубые сделали так, чтобы полузащитник вернулся под крыло клуба. Важным аргументом стало письмо, которое «Динамо» разослало бразильским футбольным клубам. Суть: москвичи не дают согласия на переговоры с их «беглым» игроком, если что – пойдут в суд. Только после этого Бителло вышел на связь. И вскоре вернулся», – написал источник.

  • Бителло забил 1 гол и сделал 8 ассистов в 15 матчах этого сезона РПЛ.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2028 года.
  • Главным претендентом на трансфер Бителло остается «Ботафого».

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Источник: телеграм-канал Mash

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Комментарии (1)
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7:1
1737848190
представляю, как его примут. ну сам дурак. что сложного потерпеть всего 4 месяца и 12 матчей до конца чемпионата - а потом летом спокойно уйти, когда предложения посыпятся и динамо будет выбирать наилучшее, которое устроит всех? понятно, что происки агента, который хотел срубить себе в карман лишний лям. ну тут он себя закопал, с ним теперь ни один российский клуб сотрудничать не будет, кого бы он там не предложил. и на родине репутация упала, новые футболисты к нему идти не сильно захотят. при всей нелюбви к динаме - красавчики, сделали всё, как надо. нагнули всех, и не прогнулись, как кони с паскудой мендесом, которого продали себе в минус. и вот теперь динамо может вести предметный разговор с ботафогой на своих условиях.
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