Бителло вернулся в «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Бителло прибыл на сбор в Катар. Угрозы клуба дали результат.

«Сбежавший бразильский футболист только что прилетел на сбор команды в Катар.

Бело-голубые сделали так, чтобы полузащитник вернулся под крыло клуба. Важным аргументом стало письмо, которое «Динамо» разослало бразильским футбольным клубам. Суть: москвичи не дают согласия на переговоры с их «беглым» игроком, если что – пойдут в суд. Только после этого Бителло вышел на связь. И вскоре вернулся», – написал источник.