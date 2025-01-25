Реакция Гвардиолы на ошибку Хусанова в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ошибку защитника Абдукодира Хусанова в матче с «Челси» (3:1).
- Хусанов ошибся на 3-й минуте, позволив забить Нони Мадуэке.
- Это был дебютный матч для Абдукодира.
- Игрок куплен у «Ланса» за 50 миллионов евро.
«Мы еще не общались с Хусановым, поскольку он не говорит по-английски. Игрок будет в порядке. Он провел одну-две тренировки.
Я выпустил Хусанова в основе, потому что не хотел форcировать возвращение Джона Стоунза после травмы.
Любой может совершить ошибку. Фанаты поддерживают новичков. Абдукодир еще очень молод. Научится», – сказал Гвардиола ВВС.