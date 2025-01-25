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Реакция Гвардиолы на ошибку Хусанова в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ошибку защитника Абдукодира Хусанова в матче с «Челси» (3:1).

  • Хусанов ошибся на 3-й минуте, позволив забить Нони Мадуэке.
  • Это был дебютный матч для Абдукодира.
  • Игрок куплен у «Ланса» за 50 миллионов евро.

«Мы еще не общались с Хусановым, поскольку он не говорит по-английски. Игрок будет в порядке. Он провел одну-две тренировки.

Я выпустил Хусанова в основе, потому что не хотел форcировать возвращение Джона Стоунза после травмы.

Любой может совершить ошибку. Фанаты поддерживают новичков. Абдукодир еще очень молод. Научится», – сказал Гвардиола ВВС.

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Источник: «Бомбардир»

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25.01.2025 23:28
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Комментарии (2)
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САДЫЧОК
1737839326
Если не умеет-то не научится!
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Loko_Roma
1737839779
Гол всегда чья-то ошибка, темболее защитника. 3 очка по итогу у МС
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