Реакция Гвардиолы на ошибку Хусанова в матче с «Челси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ошибку защитника Абдукодира Хусанова в матче с «Челси» (3:1).

Хусанов ошибся на 3-й минуте, позволив забить Нони Мадуэке.

Это был дебютный матч для Абдукодира.

Игрок куплен у «Ланса» за 50 миллионов евро.

«Мы еще не общались с Хусановым, поскольку он не говорит по-английски. Игрок будет в порядке. Он провел одну-две тренировки.

Я выпустил Хусанова в основе, потому что не хотел форcировать возвращение Джона Стоунза после травмы.

Любой может совершить ошибку. Фанаты поддерживают новичков. Абдукодир еще очень молод. Научится», – сказал Гвардиола ВВС.