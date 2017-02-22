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    «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Лалланой

    Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана продлил контракт с английским клубом. Как сообщает официальный сайт красных, 28-летний игрок подписал новое долгосрочное соглашение с командой. По неофициальной информации, контракт между сторонами рассчитан до лета 2021 года, а недельная зарплата футболиста составит 150 тысяч фунтов стерлингов.

    «Подписание нового контракта с таким большим клубом, как «Ливерпуль», – большое дело. В данный момент это действительно хорошее место для игрока, который хочет быть частью чего-то особенного. У нас подобран сильнейший состав и есть тренер с мировым именем», – сказал Лаллана.

    Напомним, Лаллана стал игроком «Ливерпуля» в 2014 году, перейдя из «Саутгемптона» за 25 миллионов фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне полузащитник провел за красных в АПЛ 23 матча, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    22.02.2017 20:24
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 22 февраля 2017, 20:59

      неплохо-неплохо

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