«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Лалланой

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана продлил контракт с английским клубом. Как сообщает официальный сайт красных, 28-летний игрок подписал новое долгосрочное соглашение с командой. По неофициальной информации, контракт между сторонами рассчитан до лета 2021 года, а недельная зарплата футболиста составит 150 тысяч фунтов стерлингов.

«Подписание нового контракта с таким большим клубом, как «Ливерпуль», – большое дело. В данный момент это действительно хорошее место для игрока, который хочет быть частью чего-то особенного. У нас подобран сильнейший состав и есть тренер с мировым именем», – сказал Лаллана.

Напомним, Лаллана стал игроком «Ливерпуля» в 2014 году, перейдя из «Саутгемптона» за 25 миллионов фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне полузащитник провел за красных в АПЛ 23 матча, в которых записал на свой счет семь забитых мячей и шесть результативных передач.