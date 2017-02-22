Источник: Лаллана подписал новый контракт с «Ливерпулем» и будет зарабатывать 150 тысяч в неделю

Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана продолжит выступать за английский клуб. По информации источника, 28-летний футболист подписал с красными новый контракт, рассчитанный до лета 2021 года. Прежнее соглашение истекало в середине 2019 года. Сообщается, что зарплата англичанина составит 150 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Напомним, Лаллана перешел в «Ливерпуль» из «Саутгемптона» в 2014 году за 25 миллионов фунтов стерлингов. В нынешнем сезоне полузащитник провел за красных в АПЛ 23 матча, в которых забил семь голов и сделал шесть результативных передач.