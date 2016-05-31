Над Евро-2016 нависла террористическая угроза. Аленичев остается в «Спартаке». Дайджест событий дня

Госдеп предостерегает Европу от терактов

Да, звучит шизофренически, но Госдеп США предупредил американцев, что на Евро-2016 могут произойти теракты. Целью террористов могут оказаться стадионы, фан-зоны и различные публичные места. Сообщается, что летом возможны атаки и на другие европейские города.

«Спартак» доверяет Аленичеву

Все слухи оказались надуманными – впервые за долгое время красно-белые отошли от тренерских перестановок в конце сезона. Дмитрий Аленичев еще как минимум сезон пробудет у руля команды, не опасаясь конкурентов за рабочее место.

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«Ростов» договорился с Бердыевым

А благодарить за сохранение должности Дмитрий Анатольевич должен руководство ростовского клуба. После долгих переговоров оно смогло заключить с Бердыевым контракт еще на сезон. Главным пунктом является требование тренера сохранять обещанные финансовые гарантии. Если начальство их нарушит, то специалист имеет полное право покинуть клуб.

Стали известные лауреаты наград от РФС

Сегодня организация раздавала статуэтки – правда, весьма условно, ведь большинство обладателей наград находится в расположении сборной. Лучшим игроком сезона был назван Федор Смолов, самым справедливым арбитром – Сергей Карасев, главным юным дарованием – Александр Головин, а Леонида Слуцкого признали лучшим тренером. Был оглашен и традиционный список 33-х лучших, с которым вы можете ознакомиться здесь.

Количество участников ЛЧ может сократиться в два раза

Платини был за демократию, а Инфантино выступает за зрелищность. В конце года УЕФА проведет заседание, где будет обсуждаться вопрос о сокращении количества участников Лиги чемпионов до 16-и. За счет этого предполагаемо должны вырасти рейтинги и увеличится цены на телеправа.

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Объявлен окончательный состав сборной Англии на Евро-2016

Там есть Рэшфорд, но нет Дринкуотера. Ходжсон, безусловно, сделал неоднозначный выбор, отцепив от команды мозг «Лестера» и мотор «Ньюкасла» (Таунсенда). Также домой из-за травмы отправился Фабиан Делф. Зато на Евро мы увидим Джека Уилшира, сыгравшего всего три матча за сезон. Полный список вы можете посмотреть вот тут.

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Черевченко остается в «Локомотиве»

Самые нестабильные в плане кадров московские топ-клубы сегодня удивляют. Наряду со «Спартаком» доверием к своему тренеру проникся и «Локомотив». Несмотря на слухи о традиционном увольнении коуча в конце весны, Игорь Черевченко продолжить рулить «железнодорожниками» и в сезоне 2016/2017.

Ройс пропустит еще один международный турнир из-за травмы

Два года назад Марко волею судьбы не стал чемпионом мира, а теперь может лишиться еще одной значительной медали. Очередное повреждение вынуждает его смотреть Евро-2016 дома по телевизору. Также из расширенной заявки немцев выпали здоровые, но не выдержавшие конкуренции Себастьян Руди, Карим Беллараби и Юлиан Брандт.

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