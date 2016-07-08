Почему Арсен Венгер должен работать в сборной Англии

Сборная Англии чертовски похожа на сборную России. Каждый цикл одно и тоже. Команда собирается в отеле перед турниром − и начинается. Состав неплохой. Игра − вроде бы достойная. Тренер − нормальный, не то что прошлый и позапрошлый. Неудачи − забыты, сейчас точно все нормально будет. Вон, даже Евро расширили до 24 мест. Соперники − ерунда. Исландия, Словакия, Уэльс − ну, что мы этот колхоз разве не обыграем?

А потом начинается другое.

Команда − дураки. Игроки не выкладываются, а других взять негде. Тренер − не уровень сборной. Неудачи − ну, прямо все как тогда, так и знали, что ничего нормально не будет. Зачем вам вообще Евро расширяли до 24 мест. Соперники − умнички. Исландия, Словакия, Уэльс − вот у кого надо учиться, а то мы как колхоз, хотя в чемпионате полно бабла.

Что интересно: и первые, и вторые слова говорят одни люди. Мы с вами.

«Сверкают не на поле, а запястьями!». В Англии придираются к часам футболистов

Это такая национальная черта, сближающая два настолько разных народа − упорно строить перспективы, чтобы потом кричать около их развалин. Даже вечная беда с тренером у России и Англии одна на двоих. Как найти хорошего коуча, если: а) свои недостаточно квалифицированы, б) иностранцы не поймут всех особенностей сложного менталитета.

Затем дороги расходятся. Проблемы российского футбола спрятаны глубоко, как нефть, за счет которой он существует. Проблемы Англии − в человеке, который бы навел порядок. Точнее − в его отсутствии.

Сейчас понятно: целых четыре года Ходжсона в кресле «Трех львов» − большое чудо. Не в смысле «Как же здорово», а в смысле «Как он вообще это провернул?!». 64-летний дед из «Вест Бромвича» с сомнительным авторитетом, который за полгода угробил «Ливерпуль», а до этого первый и последний раз тренировал топ-клуб («Интер») в 90-х. В сборной Англии он в итоге запомнится суетой, вечной ротацией состава и постоянным ощущением, что для выстрела команде нужно еще немного времени.

FA пора менять стратегию. Звездный диктатор Капелло не смог. Родной либерал Ходжсон − тоже. Правильный ответ − где-то посередине. Нужен тот самый человек, в котором сочетаются «а» и «б». Сегодня эти прямые пересекаются только в двух точках: Жозе Моуринью и Арсен Венгер. Оба топовые и авторитетные иностранцы, но оба знают английский футбол лучше любого местного. Моуринью вычеркиваем сразу. Он до сих пор слишком амбициозен, энергичен и зависим от наркотика внимания, чтобы уйти на сезонную работу в национальную команду, где, кстати, нельзя прикупить себе любого классного игрока. Остается Венгер.

Арсен Венгер − особенный персонаж в системе АПЛ. Практичный романтик, который умеет и рубить фунты на выгодных трансферах, собирая лигочемпионскую команду за гроши, и торчать полжизни в лаборатории в вечном поиске заклинания. Им восхищаются − за стиль, за благородство, за терпение, за опыт. Его высмеивают − за четвертое место, за травмы, за пуховик со сломанной молнией.

Арсен Венгер − особенный персонаж в системе АПЛ. Настолько особенный, что через пару лет ему вообще не будет там места. Он не суровый тактик, как Конте. Не харизматичный мерзавец, как наш любимчик Моуринью. Не прикольный псих, как Юрген Клопп. Не замкнутый гений, как Хосеп Гвардиола. Даже не бешеный рокер, как Славен Билич. Это все не тусовка Венгера. Это другое время, и он не будет соревноваться по их правилам. А его собственные тут давно никому не нужны. Если Венгер опять полезет в драку с этими тренерами, он проиграет. Самое обидное − проиграет не потому, что хуже. А потому, что просто не его. Все равно что Бродский заявился бы на Versus батлить рэперов.

Уходить Венгер не хочет. Вы бы хотели, вкопав 30 лет жизни в грунт «Эшбертон Гроув»? Ему каждый год кажется, что тот самый момент − вон он. Что он все наконец-то понял именно сейчас. Сейчас точно сработает, и «Арсенал» вернет чемпионство и получит Лигу чемпионов. Но нет. Ничего уже не сработает. Ту самую невидимую нужную деталь Венгер потерял где-то в 2000-х. С тех пор «Арсенал» − замкнутая сама в себе система, обреченная на провал. Он упертый и будет запускать ее до последнего, но это все игры в добровольного Сизифа. Признать такое и уйти − невыносимо трудно. Но надо. Если не ради себя, то хотя бы для «Арсенала» − клубу давно пора обновиться и идти дальше. Венгер зря волнуется. Он уйдет не тренером, который не смог. Он уйдет великой легендой.

В сборной Англии Венгеру будет здорово. Во-первых, это принципиально новый опыт − редкая функция для любого 66-летнего человека, чья трудовая книжка открывалась треть века назад. Во-вторых, спокойный график − можно спокойно думать и избавиться от цейтнота двух матчей в неделю. В-третьих, целая страна талантов, которых надо воспитывать, учить и сочетать друг с другом − личный бойскаутский рай.

Главное − там у Венгера получится. Все его давние козыри будут сыграны. Он придумает новые роли для старых лидеров и грамотно разместит их на поле. Он будет контролировать глубокую базу футболистов и уделять внимание каждому. Он наведет порядок в атмосфере хаоса. Он идеально впишется в график сборной, ведь короткие отрезки и кубковая сетка − это его.

Сборной Англии нужен Арсен Венгер. Арсену Венгеру нужна сборная Англии. О чем тогда думать? Надо действовать.

Кто возглавит и окончательно добьет сборную Англии