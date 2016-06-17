Рой клад. Почему потенциал сборной Англии безграничен

Молодежь

Средний возраст сборной Англии составляет 25,35 лет. Это самая молодая команда на Евро. Поколение сменилось фактически за сезон, в чем огромная заслуга Маурисио Почеттино. Он поставил на юных англичан, передав им все тактическое сумасшествие своего учителя Бьелсы, и почти выиграл английский сезон. Футболисты «шпор» – основа команды Ходжсона, образующая нервный узел, сплетая оборону, центр поля и атаку. Это значительно облегчило задачу налаживания взаимодействия. Но юных представителей других клубов тоже полно, что только подтверждает глупость тезиса о кризисе английской школы и засилье иностранцев в АПЛ. А молодость – это всегда эмоции и огромное рвение к победе. Но вместе с тем и неопытность. Однако если Ходжсон найдет правильный баланс, то может собрать команду-победительцу уже до ЧМ-18, который по прогнозам Капитана Очевидности обещает быть английским.

Универсальность

Уэйн Руни за последний год в сборной сыграл на пяти разных позициях. Партнеры в универсальности не отстают: в группе атаки возможны вообще любые сочетания, а в центре поля за позицию центрального полузащитника конкурируют пять человек. А при некоторых вариантах без этой роли вообще можно обойтись или же кардинально перестроить схему по ходу матча. Разноплановость англичан позволяет Ходжсону вертеть кубик-рубик стартового состава бессчетное количество часов. А ведь на Евро еще ни разу не появлялся Джеймс Милнер, который при необходимости успешно отыграет даже в роли либеро.

Крайние защитники

План «B» (это если дело не дойдет до «C», «D», «E» и так далее) у англичан есть всегда. Если игра через центр поля не идет, что пока во Франции происходит всегда, то можно вернуться к корням родного футбола и поставить на фланги. Там сейчас находятся самые агрессивные и беспощадные фуллбеки в истории Англии. В матче со сборной России, пока они привыкали к роли вингеров, Смолов и Кокорин переучивались в защитников. А о действиях крайков в матче с Уэльсом лучше всего скажет тепловая карта движения обоих защитников, которая прожжет вам монитор. Если бы в атаке действовали не Лаллана со Стерлингом (у первого дико не идет игра в плане реализации и обострения, а второй ошибся видом спорта, не выбрав легкую атлетику), то соперники наверняка окропляли бы фланги святой водой в перерыве.

Новая роль Руни

Ну как новая, тут Луи ван Гаал может вступить в философский диспут и в очередной раз доказать, кто лучше всех раскрывает таланты даже в зрелых игроках. Но Ходжсон вручил Уэйну все же несколько иные функции, да и ситуация была сложнее.

Мы уже говорили, о том как Руни подавляет таланты Деле Алли и, тем самым, обедняет атакующий потенциал всей команды. На турнире ничего не изменилось – партнеры ищут пасами Уэйна. И по делу: не только именем, но и игрой он подтверждает свой монструозный уровень. Достаточно лишь взглянуть на статистику в матче с Уэльсом. Безусловно, Руни в роли центрального полузащитника, покрывающего большую площадь и придумывающего начало атак, хорош. Только вот действует он слишком глубоко, а соперники, обнаружив эту слабость англичан, выдавливают капитана еще дальше. А он не Пирло, чтобы раздавать голевые и предголевые из центрального круга. И не Хави, чтобы телепепатически внушать партнерам схему будущей комбинации на несколько ходов вперед. Связки Руни-Алли по-прежнему не существует. Однако даже при такой, достаточно серьезной проблеме, центр поля представляет опасность, а Деле становится автором решающего голевого паса. Что же будет, когда Ходжсон смажет и этот механизм?

Ходжсон на своем месте

Хотя после первого тура все эксперты и болельщики утверждали обратное. Рой действительно проиграл концовку, сделав ужасные замены. Ну и не помолившись всем богам до игры – потому что иначе не объяснишь катастрофическую реализацию англичан при самой качественной атакующей игре на турнире (в первом туре), и великолепную от русских при едва ли не самом слабом футболе на Евро-2016. Оба тренера сочли, что после первого матча все нормально, и оба же поплатились в первом тайме. Только Ходжсон, в отличие от Слуцкого, сделал нечитаемые замены (при беззубости центра поля выпустил двух нападающих) и выиграл. А выпустив Рэшфорда, он поменял всю линию нападения. С доставкой мяча по-прежнему были проблемы, но сработала психология – замотивированные Старридж и Варди заразили страстью команду и точно заслужили место в старте на третий тур. Понеслись вперед и крайние защитники, которым свободные зоны помогало находить умное движение Варди и Лалланы. В итоге Англия смогла выиграть свой пока самый проблемный и тяжелый матч в году.

Здесь важно добавить, что при отсутствии мысли в атаке, в обороне англичане сыграли великолепно. Дайер второй матч подряд выиграл все единоборства, а заодно вместе с Руни, Уокером и Роузом уничтожил креатив валлийцев на подходе к средней линии, что превратило Бэйла в обычного пешехода, ждущего чуда в виде мяча. Любую же попытку кросса выносили мощные центрбеки, прекрасно выбирающие позицию. Однако всего одна ошибка – на первый взгляд, безобидный фол в центре поля – обернулся голом. Но это можно списать на феномен Бэйла и минутное помешательство заряженного и заряжающего всех еще в тоннели Харта. Оборона англичан выстроена прекрасно – это факт. Фундамент у команды есть, и на нем уже виднеются контуры архитектурно шедевра. Ходжсон учится на ошибках, что делает команду сильнее от матча к матчу, превращая ее в совершенный искусственный интеллект. Возможно, уже через несколько недель английские болельщики смогут поставить в заглавии данного текста тире.

Родилась елочка. Почему на засвет состава сборной Англии не стоит обращать внимания

112 пасов Березуцкого в матче со Словакией и другие дикие цифры Евро-2016