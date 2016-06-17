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Рой клад. Почему потенциал сборной Англии безграничен

Молодежь

Средний возраст сборной Англии составляет 25,35 лет. Это самая молодая команда на Евро. Поколение сменилось фактически за сезон, в чем огромная заслуга Маурисио Почеттино. Он поставил на юных англичан, передав им все тактическое сумасшествие своего учителя Бьелсы, и почти выиграл английский сезон. Футболисты «шпор» – основа команды Ходжсона, образующая нервный узел, сплетая оборону, центр поля и атаку. Это значительно облегчило задачу налаживания взаимодействия. Но юных представителей других клубов тоже полно, что только подтверждает глупость тезиса о кризисе английской школы и засилье иностранцев в АПЛ. А молодость – это всегда эмоции и огромное рвение к победе. Но вместе с тем и неопытность. Однако если Ходжсон найдет правильный баланс, то может собрать команду-победительцу уже до ЧМ-18, который по прогнозам Капитана Очевидности обещает быть английским.

Универсальность

Уэйн Руни за последний год в сборной сыграл на пяти разных позициях. Партнеры в универсальности не отстают: в группе атаки возможны вообще любые сочетания, а в центре поля за позицию центрального полузащитника конкурируют пять человек. А при некоторых вариантах без этой роли вообще можно обойтись или же кардинально перестроить схему по ходу матча. Разноплановость англичан позволяет Ходжсону вертеть кубик-рубик стартового состава бессчетное количество часов. А ведь на Евро еще ни разу не появлялся Джеймс Милнер, который при необходимости успешно отыграет даже в роли либеро.

Крайние защитники

План «B» (это если дело не дойдет до «C», «D», «E» и так далее) у англичан есть всегда. Если игра через центр поля не идет, что пока во Франции происходит всегда, то можно вернуться к корням родного футбола и поставить на фланги. Там сейчас находятся самые агрессивные и беспощадные фуллбеки в истории Англии. В матче со сборной России, пока они привыкали к роли вингеров, Смолов и Кокорин переучивались в защитников. А о действиях крайков в матче с Уэльсом лучше всего скажет тепловая карта движения обоих защитников, которая прожжет вам монитор. Если бы в атаке действовали не Лаллана со Стерлингом (у первого дико не идет игра в плане реализации и обострения, а второй ошибся видом спорта, не выбрав легкую атлетику), то соперники наверняка окропляли бы фланги святой водой в перерыве.

Новая роль Руни

Ну как новая, тут Луи ван Гаал может вступить в философский диспут и в очередной раз доказать, кто лучше всех раскрывает таланты даже в зрелых игроках. Но Ходжсон вручил Уэйну все же несколько иные функции, да и ситуация была сложнее.

Мы уже говорили, о том как Руни подавляет таланты Деле Алли и, тем самым, обедняет атакующий потенциал всей команды. На турнире ничего не изменилось – партнеры ищут пасами Уэйна. И по делу: не только именем, но и игрой он подтверждает свой монструозный уровень. Достаточно лишь взглянуть на статистику в матче с Уэльсом. Безусловно, Руни в роли центрального полузащитника, покрывающего большую площадь и придумывающего начало атак, хорош. Только вот действует он слишком глубоко, а соперники, обнаружив эту слабость англичан, выдавливают капитана еще дальше. А он не Пирло, чтобы раздавать голевые и предголевые из центрального круга. И не Хави, чтобы телепепатически внушать партнерам схему будущей комбинации на несколько ходов вперед. Связки Руни-Алли по-прежнему не существует. Однако даже при такой, достаточно серьезной проблеме, центр поля представляет опасность, а Деле становится автором решающего голевого паса. Что же будет, когда Ходжсон смажет и этот механизм?

Ходжсон на своем месте

Хотя после первого тура все эксперты и болельщики утверждали обратное. Рой действительно проиграл концовку, сделав ужасные замены. Ну и не помолившись всем богам до игры – потому что иначе не объяснишь катастрофическую реализацию англичан при самой качественной атакующей игре на турнире (в первом туре), и великолепную от русских при едва ли не самом слабом футболе на Евро-2016. Оба тренера сочли, что после первого матча все нормально, и оба же поплатились в первом тайме. Только Ходжсон, в отличие от Слуцкого, сделал нечитаемые замены (при беззубости центра поля выпустил двух нападающих) и выиграл. А выпустив Рэшфорда, он поменял всю линию нападения. С доставкой мяча по-прежнему были проблемы, но сработала психология – замотивированные Старридж и Варди заразили страстью команду и точно заслужили место в старте на третий тур. Понеслись вперед и крайние защитники, которым свободные зоны помогало находить умное движение Варди и Лалланы. В итоге Англия смогла выиграть свой пока самый проблемный и тяжелый матч в году.

Здесь важно добавить, что при отсутствии мысли в атаке, в обороне англичане сыграли великолепно. Дайер второй матч подряд выиграл все единоборства, а заодно вместе с Руни, Уокером и Роузом уничтожил креатив валлийцев на подходе к средней линии, что превратило Бэйла в обычного пешехода, ждущего чуда в виде мяча. Любую же попытку кросса выносили мощные центрбеки, прекрасно выбирающие позицию. Однако всего одна ошибка – на первый взгляд, безобидный фол в центре поля – обернулся голом. Но это можно списать на феномен Бэйла и минутное помешательство заряженного и заряжающего всех еще в тоннели Харта. Оборона англичан выстроена прекрасно – это факт. Фундамент у команды есть, и на нем уже виднеются контуры архитектурно шедевра. Ходжсон учится на ошибках, что делает команду сильнее от матча к матчу, превращая ее в совершенный искусственный интеллект. Возможно, уже через несколько недель английские болельщики смогут поставить в заглавии данного текста тире.

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Чемпионат Европы Англия Англия Уэльс Россия Тоттенхэм Руни Уэйн Бэйл Гарет Старридж Даниэль Милнер Джеймс Лаллана Адам Уокер Кайл Роуз Дэнни Стерлинг Рахим Дайер Эрик Варди Джейми Алли Деле Рэшфорд Маркус Ходжсон Рой
Комментарии (4)
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Обер-КанцлерЪ
1466179438
Одни из фаворитов турнира, ураганное поколение просто! Думаю они будут прибавлять от матча к матчу.
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kex7
1466182590
до полуфинала точно дойдут
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EsKamilio
1466183323
слишком много авансов, матч с нашими, да и первый тайм с Уэльсом вообще ни о чем - ни движения ни мысли
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Тино
1466189110
просто есть Варди
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