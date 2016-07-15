Слуцкий, Месси и еще четыре главных неудачника лета

Лионель Месси

27 июня 2016 года – день, когда Лионель Месси закопал в землю очередную попытку выиграть со сборной что-то еще кроме золота Олимпиады. Кубок Америки второй год подряд уплыл на чилийском корабле, а Лео хоть и тащил на себе Аргентину, в самый нужный момент сам же проткнул надувавшийся весь турнир шар, смазав послематчевый пенальти. А потом на эмоциях послал все к чертям, объявив о завершении карьеры. Сказал – сделал. Но нет: вроде бы передумал и вернулся.

Когда же всполохнула вся эта история с 21-месячным тюремным сроком за уклон от уплаты налогов, показалось, что большего неудачника, чем Месси, этим летом футбол не видывал. Понятно, что денег у него хватит, чтобы расплатиться за всех недобросовестных налогоплательщиков, но вот запятнанная репутация и имидж, разговоры об уходе из «Барселоны» – это куда серьезнее. Ну и в самый «нужный» момент нарисовалась победа Португалии на Евро-2016, позволившая всем хейтерам Месси расправить плечи и водрузить Роналду на трон короля.

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Леонид Слуцкий

В сборной России все плохо. Впрочем, ничего нового. Но осенью 2015 года появился он. Тот, кто смог зарядить футболистов энергией, а болельщиков мыслью, что мы что-то там да и можем. Путевка на Евро-2016, всенародное воодушевление, ностальгическое обострение о той самой бронзе – все это дело рук Слуцкого, согласившегося принять сборную почти что за «спасибо». Он же, защитивший футболистов, принял удар за позор во Франции на себя и тихо ушел.

На Евро-2016 у нас не получилось ничего. И то, что было в последних матчах квалификации, вмиг упорхнуло. Ни огня, ни желания, ни характера. Во Францию приехали туристы, а у Слуцкого хватило спичек лишь на то, чтобы зажечь их на жаркую концовку с Англией. В остальном все было холодно: от никудышного центра поля до вовсе не космического трио КоСмоДзю впереди. Развитая импотенция характера и тактическая беспомощность – к сожалению, Слуцкий с этим справиться не смог.

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Томас Мюллер

«Моя игра – это не только забитые мячи. Голы – рисунок на моем автомобиле, на который по этой причине приятно смотреть снаружи», – увильнул от разговора о голевом безрыбье в сборной Томас Мюллер. Хотя и без его надругательств над соперниками немецкий танк добрался до полуфинала, от лучшего бомбардира Германии на последних двух чемпионатах мира ожидали гораздо большего, чем неоткрытый лицевой счет на Евро-2016. Тем более-то в группе с Польшей, Северной Ирландией и Украиной.

Когда ты – чуть ли не надежда всей страны, да еще и с фамилией «бомбардира нации», а забивают защитники Боатенг и Мустафи и ветеран Швайнштайгер, то впору говорить о какой-то неувязке. Возможно, именно мюллеровского голевого запала не хватило немцам для победы на турнире. И как бы он не отнекивался, для него это дополнительный психологический груз, ярмом повисший на шее.

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Рой Ходжсон

До старта чемпионата Европы во Франции сборная Англии казалась молодым бычком, которая уж на этом турнире потаскает всех на своих рогах. Задорные Кейн, Алли и Рэшфорд под надзором опытного Руни буквально так и внушали, что здесь и сейчас будет покончено с кармой неудачников. Правда, как показала игра даже с престарелой сборной России, матадором для англичан может быть кто угодно. И виноват в этом Рой Ходжсон.

Виляния хвостом с поиском оптимального сочетания игроков и непонятным планом на игру (что-то напоминает, да?) будто твердили: Ходжсон сам не знает, чего хочет. И когда 300-тысячная Исландия дала Англии хороший пинок под зад, стало ясно, что проблемы «трех львов» как были, так и остались. Трусливый побег с корабля с заранее заготовленной на бумажке речью – Ходжсон ушел. «До сборной Англии он работал в «Вест Бромвиче», так чего еще было ждать? Получилось ровно то, что и должно было – посредственность. Кажется, он и сам был удивлен, когда получил эту работу», – негодования английской прессы понять можно.

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Александр Драгович

Если коротко: Драгович облажался. Whoscored.com в своем приговоре был справедлив, назвав его лучшим среди худших игроков группового этапа Евро-2016. Один из лидеров Австрии откровенно позорно провел французский форум, выписав своей сборной досрочную путевку домой. И это на фоне интереса к защитнику киевского «Динамо» со стороны «Байера».

В первом туре в матче с Венгрией Драгович за две желтые карточки на пустом месте получил удаление: один «горчичник» – за умышленный фол, лежа на газоне; второй – за жесткий подкат в атаке. Отбыв дисквалификацию, он же смазал пенальти, лупанув в штангу в решающем поединке с Исландией. В общем, «стараниями» Драговича получилось то, что есть: в группе с Венгрией и Исландией крепко сбитая Австрия неожиданно застопорилась на групповом этапе. Интересно, что даже такие ужасные смотрины вроде бы не оттолкнули «Байер» от намеченного трансфера.

Икер Касильяс

Разговоры про то, что Касильяс уже не тот, идут с тех пор, когда он перешел в «Порту» и стал нереально чудить. На чемпионате Европы во Франции они только укрепились. Вечный для Италии Буффон, как вино, с возрастом стал только лучше, а вот испанец не только растерял форму, но и потерял место в основном составе «красной фурии». В итоге – ни одного матча на, возможно, последнем международном турнире.

С мнением «дорогу молодому и амбициозному Де Хеа» Икер был не согласен и вдобавок рассорился по этому поводу с главным тренером Висенте Дель Боске. Потом, правда, сообщил с подкрепленным фото, что с «мистером картошкой» у него «мир, дружба, жвачка». Однако истерия не красит такого опытного футболиста, тем более когда сборная Испании провалила ЧМ-2014, а теперь оконфузилась на Евро-2016.

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