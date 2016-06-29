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    Как Аргентина просит Месси остаться


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    Голосов: 0
    29.06.2016 16:50
    Заявление лучшего футболиста мира о завершении карьеры в сборной вызвало большой резонанс не только в Аргентине, но и по всему миру. «Бомбардир» показывает, как Лео умоляют изменить решение.

    Фраза об уходе из сборной была сказана не на эмоциях, Месси действительно принял взвешенное решение.Оно шокировало большинство его сограждан – даже президент просит Лео остаться. Однако капитан непреклонен: сегодня он подтвердил, что больше не намерен надевать бело-голубую футболку. Ниже – люди со всего мира, который продолжают верить, что Месси передумает.

    В городах Аргентины регулярно собираются митинги в поддержку футболиста

    В школах теперь не до уроков.

    А власти Буэнос-Айреса пошли на такой оригинальный шаг.

    Также в столице уже успели установить статую 29-летнего футболиста.

    Будет скучать по Лео и самый легендарный аргентинский состав – чемпионы мира 1986-го года. Кажется, на фото кого-то не хватает.

    В субботу в центре Буэнос-Айреса состоится акция в поддержку Месси, которую должны посетить 50 тысяч человек.

    Уход Лео из сборной не оставил равнодушным даже индусского художника Суддарсана Патнайка, который соорудил вот такую красоту на песке.

    На кого ты нас покинул? Как Аргентине жить без Месси

    Три финала – три кошмара. Аргентина и Месси снова плачут

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Твиттер фанатов Месси
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +26

      rjj 30 июня 2016, 09:34

      Это его решение и тут ни чего не поделаешь, например такие игроки как Батистута, Верон, и впринципи все игроки той сборной ЧМ 1998 были тоже хороши как игроки но когда завершали карьеру не было ажиотажа да Месси феномен скажем но все-таки, хоть сам и болею за аргентину но думаю все-таки есть кому играть не то что в нашей сборной у аргентины наверное 3 состав на порядок выше чем наши клоуны безногие

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      JI e x a 29 июня 2016, 21:23

      культ личности... это бред, ребята.... очередной каприз очередного миллионера вызывает столько эмоций, лучше бы выходили на митинги, требуя решения действительно важных вещей... вот он, 21-ый век...

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +18

      anji official 29 июня 2016, 19:31

      Надеюсь, Лео передумает, и наконец выиграет свой трофей со сборной.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      pik54 29 июня 2016, 17:34

      Пускай играет.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 29 июня 2016, 17:14

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      этого Месси и хотел)))как в 29 лет быть таким жалким....

      -11
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      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > MU-fanatic 30 июня 2016, 06:58

      В отличии от тех кто бьет себя в грудь и говорит , что он лучший и что без него сборная ничто (Роналду, Ибрагимович), уходом из сборной он взял ответственность на себя и сказал , что раз все так получается значит без меня будет лучше... , а все эти акции по всему миру это не его инициатива , а инициатива искренне любящих его поклонников...

      я очень сильно сомневаюсь , что окажись в такой ситуации Роналду , что то подобное произошло бы в мире...

      Так что жалок тут ты со своим комментом ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5873

      AtticusFinch 29 июня 2016, 17:02

      Гнилой Марадонна видимо не хочет, чтобы Месси играл за сборную!))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > AtticusFinch 30 июня 2016, 07:00

      Зависть сильная штука... она походу не дает ему спать... столько лет на устах у людей было его имя, а сейчас говорят о другом вот и бесится...

      2
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