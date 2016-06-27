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    Три финала – три кошмара. Аргентина и Месси снова плачут


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    Голосов: 0
    27.06.2016 11:30
    Настоящая футбольная трагедия: пятикратному обладателю Золотого мяча в третий раз подряд не удалось выиграть трофей со своей сборной.

    В 2007-м, когда за Аргентину еще доигрывали Айяла и Верон, 20-летний Лео первый раз дошел со взрослой сборной до финала Кубка Америки, но там аргентинцев растоптали бразильцы (0:3). Через год Аргентина с тем же счетом отомстила Бразилии в полуфинале на Олимпиаде, а в решающем матче переиграла Нигерию. Олимпийский чемпион Месси. Впереди – невероятная карьера в «Барселоне» и такая трагичная в сборной.

    На ЧМ-2010 и Кубке Америки-2011 Аргентина дошла до четвертьфиналов: в первом случае ее разгромили блистательные немцы, а во втором – команда уступила уругвайцам по пенальти. Конечно, следующие турниры аргентинцы провели лучше, сыграв увереннее и пройдя дальше, но попробуйте рассказать об этом самому Лео Месси.

    Немцы в 2014-м снова остановили Аргентину и Месси. Теперь уже за полшага до заветного трофея.

    Через год Аргентина легко добралась до финала Кубка Америки-2015 в Чили, где повстречалась с хозяевами турнира. В овертайме теперь не пропустили, но на помощь мессиненавистникам пришла серия пенальти, где не забили Игуаин и Банега. В Чили национальный праздник, а Лео снова мимо трофея.

    Почему Кубок Америки-2016 – главный турнир в карьере Месси

    Прекрасное нынешнее поколение аргентинских игроков обязано было выиграть хоть что-нибудь помимо Олимпиады, и одним из последних шансов был «внеплановый» Кубок Америки, который как раз закончился вчера. К финалу Месси подходил с девятью очками по системе «гол плюс пас».

    На этот раз не 1:4 в серии пенальти, как год назад. А 2:4. Со все той же чилийской сборной. Свой удар Месси, кстати, запорол.

    «Для меня выступления за сборную Аргентины закончились. Это будет на благо всем, и этого многие хотят. Они не удовлетворяются участием в финале, и мы тоже. К сожалению, мы так и не смогли одержать победу. Думаю, что уже хватит». Месси мрачно объявил о своем уходе из сборной, Агуэро готов последовать его примеру, Ди Мария, Игуаин и Лавесси также наверняка ее покинут. Колоссальное давление на родине закончится, найдут другую жертву. Он и так сделал все, что мог.

    А надо ли?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Foxsports
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +9

      ree466 3 июля 2016, 02:50

      С уходом Месси и других ведущих футболистов аргентина конечно много потеряет! Но что поделаеш такой вот футбол!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9

      ree466 3 июля 2016, 02:48

      Жалко Месси! Что тут сказать еще не везет ему и все!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 27 июня 2016, 23:53

      лошара,хули

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +42

      Уличный Пац 90х 27 июня 2016, 21:51

      хоть я фан реала и считаю роналду лучше мне как то стало жаль месси. трофей со сборной такой игрок точно заслуживает. бывает что сказать. еще будут шансы...

      4
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 27 июня 2016, 19:33

      не брился бедный чтоб выиграть- в итоге ха-ха-ха

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      GreyDeFis 27 июня 2016, 17:52

      Чи чи чи! Ле ле ле!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      MaxiAman 27 июня 2016, 16:38

      Предатели родины!

      0
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      Рейтинг: +73

      тигр 102 27 июня 2016, 16:02

      конечно человек может плакать. Три финала три поражения. Обидно конечно. Удачи, Лео.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +70

      макс438 27 июня 2016, 15:43

      Все жалеют, сейчас такое в моде, только в спорте жалкие не побеждают, а за сборную Чили не хотите порадоваться!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > макс438 27 июня 2016, 15:56

      А предполагал что Чили выиграет... С чем их и поздравляю!!)))

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit 27 июня 2016, 13:57

      Очень обидно за Месси и Аргентину.Он давно своей игрой заслужил хотя бы один титул.
      Надеюсь, что заявление просто сделано сгоряча и на эмоциях и Месси возьмёт хотя бы КА наконец

      5
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      Рейтинг: +3136

      m40 > Dammit 27 июня 2016, 18:18

      Хотя бы один титул? А олимпийское золото, победы в чемпионате, кубке и суперкубке Испании, ЛЧ, супер кубке Европы и межконтинентальном кубке не в счет чтоли? Он еще может по 2 раза выступить на ЧМ и кубке комнебол. Надо воспользоваться этими случаями, а он раскис

      -1
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      Рейтинг: +519

      Dammit > m40 27 июня 2016, 18:26

      Я имел ввиду - титул со сборной, естественно.
      Олимпийское золото, конечно, да, но это же не уровень КА и ЧМ.
      Раскис от обиды, три поражения в финалах подряд - это прям чересчур.

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 > Dammit 27 июня 2016, 18:51

      Ну не ему сетовать на невезение) Тут проиграл, зато куда больше выиграл с клубом... По мне, надо и олимпийский турнир сделать для всех сильнейших. Все равно ЧМ всего раз в 4 года.

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit > m40 27 июня 2016, 21:04

      Ну, про олимпийский турнир, я, конечно, согласен. А то давно, по сути, превратился в товарищеский.
      Ну, с клубом - одно. Со сборной - другое. А ведь заслужил.

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