Три финала – три кошмара. Аргентина и Месси снова плачут

В 2007-м, когда за Аргентину еще доигрывали Айяла и Верон, 20-летний Лео первый раз дошел со взрослой сборной до финала Кубка Америки, но там аргентинцев растоптали бразильцы (0:3). Через год Аргентина с тем же счетом отомстила Бразилии в полуфинале на Олимпиаде, а в решающем матче переиграла Нигерию. Олимпийский чемпион Месси. Впереди – невероятная карьера в «Барселоне» и такая трагичная в сборной.

На ЧМ-2010 и Кубке Америки-2011 Аргентина дошла до четвертьфиналов: в первом случае ее разгромили блистательные немцы, а во втором – команда уступила уругвайцам по пенальти. Конечно, следующие турниры аргентинцы провели лучше, сыграв увереннее и пройдя дальше, но попробуйте рассказать об этом самому Лео Месси.

Немцы в 2014-м снова остановили Аргентину и Месси. Теперь уже за полшага до заветного трофея.

Через год Аргентина легко добралась до финала Кубка Америки-2015 в Чили, где повстречалась с хозяевами турнира. В овертайме теперь не пропустили, но на помощь мессиненавистникам пришла серия пенальти, где не забили Игуаин и Банега. В Чили национальный праздник, а Лео снова мимо трофея.

Почему Кубок Америки-2016 – главный турнир в карьере Месси

Прекрасное нынешнее поколение аргентинских игроков обязано было выиграть хоть что-нибудь помимо Олимпиады, и одним из последних шансов был «внеплановый» Кубок Америки, который как раз закончился вчера. К финалу Месси подходил с девятью очками по системе «гол плюс пас».

На этот раз не 1:4 в серии пенальти, как год назад. А 2:4. Со все той же чилийской сборной. Свой удар Месси, кстати, запорол.

«Для меня выступления за сборную Аргентины закончились. Это будет на благо всем, и этого многие хотят. Они не удовлетворяются участием в финале, и мы тоже. К сожалению, мы так и не смогли одержать победу. Думаю, что уже хватит». Месси мрачно объявил о своем уходе из сборной, Агуэро готов последовать его примеру, Ди Мария, Игуаин и Лавесси также наверняка ее покинут. Колоссальное давление на родине закончится, найдут другую жертву. Он и так сделал все, что мог.

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