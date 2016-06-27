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  • Три финала – три кошмара. Аргентина и Месси снова плачут

Три финала – три кошмара. Аргентина и Месси снова плачут

В 2007-м, когда за Аргентину еще доигрывали Айяла и Верон, 20-летний Лео первый раз дошел со взрослой сборной до финала Кубка Америки, но там аргентинцев растоптали бразильцы (0:3). Через год Аргентина с тем же счетом отомстила Бразилии в полуфинале на Олимпиаде, а в решающем матче переиграла Нигерию. Олимпийский чемпион Месси. Впереди – невероятная карьера в «Барселоне» и такая трагичная в сборной.

На ЧМ-2010 и Кубке Америки-2011 Аргентина дошла до четвертьфиналов: в первом случае ее разгромили блистательные немцы, а во втором – команда уступила уругвайцам по пенальти. Конечно, следующие турниры аргентинцы провели лучше, сыграв увереннее и пройдя дальше, но попробуйте рассказать об этом самому Лео Месси.

Немцы в 2014-м снова остановили Аргентину и Месси. Теперь уже за полшага до заветного трофея.

Через год Аргентина легко добралась до финала Кубка Америки-2015 в Чили, где повстречалась с хозяевами турнира. В овертайме теперь не пропустили, но на помощь мессиненавистникам пришла серия пенальти, где не забили Игуаин и Банега. В Чили национальный праздник, а Лео снова мимо трофея.

Почему Кубок Америки-2016 – главный турнир в карьере Месси

Прекрасное нынешнее поколение аргентинских игроков обязано было выиграть хоть что-нибудь помимо Олимпиады, и одним из последних шансов был «внеплановый» Кубок Америки, который как раз закончился вчера. К финалу Месси подходил с девятью очками по системе «гол плюс пас».

На этот раз не 1:4 в серии пенальти, как год назад. А 2:4. Со все той же чилийской сборной. Свой удар Месси, кстати, запорол.

«Для меня выступления за сборную Аргентины закончились. Это будет на благо всем, и этого многие хотят. Они не удовлетворяются участием в финале, и мы тоже. К сожалению, мы так и не смогли одержать победу. Думаю, что уже хватит». Месси мрачно объявил о своем уходе из сборной, Агуэро готов последовать его примеру, Ди Мария, Игуаин и Лавесси также наверняка ее покинут. Колоссальное давление на родине закончится, найдут другую жертву. Он и так сделал все, что мог.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

А надо ли?

Кубок Америки Кубок Америки Весь мир
Комментарии (30)
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MONSTERqq
1467016585
зачем ныть постоянно? то проиграл это проиграл? меньше бы ныл больше играл в футбол. Бери пример с Роналду который выйграет ЕВРО2016. И Покажет средняк на руке в лицо Месси.
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Igorello97
1467016696
Месси лучший игрок планеты.
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trudovik
1467017576
Вот бы наши так сказали... мол, ну не удовлетворены болельщики ни игрой, ни результатом, не будем мы занимать место в сборной, пусть другие угождают. А тут, понимая, что ты сильнейший игрок планеты и нужен своей сборной... говорить, что я завязал - опрометчиво.
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Freeman84
1467020907
Жалко Месси и сборную Аргентины. Вот так невезение. Месси не следовало заявлять об уходе. У него еще все впереди.
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Madridist05
1467021809
Люди в финале по пенькам уступили и от расстройства хотят закончить выступление за сборную. А наши не вышли из группы, сыграли позорнее некуда, но ни один и слова не сказал, что пора бы закончить игру в сборной =D
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Andrew01
1467022138
Он наверное понял, что состав должен определять тренер, а не игрок, пусть и один из лучших в мире... Это проклятие за его самоуверенность.....
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VITOLD37
1467024325
Заявление сделано на эмоциях, но вряд ли кто-то вправе Лео за это осудить. Его игру в составе национальной команды на протяжении всей карьеры преследовал какой-то злой рок — в решающих матчах сборная Аргентины неизменно терпела неудачу.
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Dammit
1467025077
Очень обидно за Месси и Аргентину.Он давно своей игрой заслужил хотя бы один титул. Надеюсь, что заявление просто сделано сгоряча и на эмоциях и Месси возьмёт хотя бы КА наконец
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mihail1980
1467045225
не брился бедный чтоб выиграть- в итоге ха-ха-ха
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Уличный Пац 90х
1467053486
хоть я фан реала и считаю роналду лучше мне как то стало жаль месси. трофей со сборной такой игрок точно заслуживает. бывает что сказать. еще будут шансы...
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