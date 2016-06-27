Агуэро намекнул, что может завершить международную карьеру вслед за Месси

не хватает им силы духа.... за деньги хотят подольше поиграть
Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро отреагировал на решение партнера по сборной Лионеля Месси завершить международную карьеру. Напомним, что такое заявление Месси сделал после финального матча Кубка Америки с чилийской сборной, в котором его команда уступила в серии пенальти.
«К сожалению, Месси не сумел забить пенальти и именно он сейчас самый расстроенный человек в нашей команде. Возможно, сборную покинет не только Месси. Я и несколько игроков также рассматриваем возможность завершить выступления за национальную команду», – заявил форвард в интервью Ole.