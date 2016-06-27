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    Агуэро намекнул, что может завершить международную карьеру вслед за Месси

    Нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро отреагировал на решение партнера по сборной Лионеля Месси завершить международную карьеру. Напомним, что такое заявление Месси сделал после финального матча Кубка Америки с чилийской сборной, в котором его команда уступила в серии пенальти.

    «К сожалению, Месси не сумел забить пенальти и именно он сейчас самый расстроенный человек в нашей команде. Возможно, сборную покинет не только Месси. Я и несколько игроков также рассматриваем возможность завершить выступления за национальную команду», – заявил форвард в интервью Ole.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 09:13
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 28 июня 2016, 13:29

      не хватает им силы духа.... за деньги хотят подольше поиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +91

      AloneStalker 27 июня 2016, 11:39

      Богом обиженные

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4834

      neveldomha 27 июня 2016, 11:28

      Совсем охренели. После 2018 года идите хоть в монастырь всей сборной.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 27 июня 2016, 10:58

      Что за плач маленьких детей)) наоборот, нужно доказывать, что это случайность и в следующий раз будет по другому))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      гость shuh 27 июня 2016, 10:19

      Сейчас все называют Месси и Роналдо великими игроками.
      К сожелению не могу назвать их великими потому что они не
      завоевали титулов. Роналдо даже не чемпион Европы а Месси
      даже не чемпион Америки.Все великие были чемпионами и Пеле
      и Герд Мюллер , Зидан , Марадонна , Платини , Бекенбауер и др.,
      А этот Месси нюни распустил всегда недоволен и ч.м.2014 медаль
      сорвал хотя Германия заслуженно победила. Он не великий даже
      по поведению.А у Роналдо еще есть шанс , сдаваться не надо.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      A7XKOLYAN93 > гость shuh 27 июня 2016, 10:39

      Окей, Месси не великий. Пускай будет феноменальным, легендарным, выдающимся.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > гость shuh 27 июня 2016, 12:12

      Эйсебио, Пушкаш, Пейротеу, Зико, Кройф, Р. Баджо????

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 27 июня 2016, 10:16

      Какая-то Аргентина обиженная чересчур, может им еще сопельки платочком подтереть.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 27 июня 2016, 10:11

      Но Чили даёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +284

      Kano 27 июня 2016, 10:08

      На ЧМ18 не хотят просто в РФ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Sn00p 27 июня 2016, 09:39

      Люди в финале по пенькам уступили и от расстройства хотят закончить выступление за сборную. А наши не вышли из группы, сыграли позорнее некуда, но ни один и слова не сказал, что пора бы закончить игру в сборной =D

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen > Sn00p 27 июня 2016, 10:13

      Наши еще и дурочками прикидываются и говорят, что им нечего стыдится.

      4
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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 27 июня 2016, 09:33

      Месси еще даже 30 нет, еще успеет вернуться в сборную

      1
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