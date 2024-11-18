Бабич получил повреждение и может пропустить матч с «Локомотивом»

Защитник «Спартака» Срджан Бабич может пропустить матч 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» из-за повреждения.

Футболист получил растяжение связок колена в игре за сборную Сербии против Швейцарии (1:1) в Лиге наций, в которой был заменен на 46-й минуте. Он покинул расположение национальной команды и пропустит сегодняшнюю встречу с Данией.

По данным MaxBet Sport, на восстановление защитнику потребуется не менее семи дней.

28-летний Бабич провел в этом сезоне 16 матчей за «Спартак», забил 2 гола, отдал 1 передачу.

Матч «Спартак» – «Локомотив» пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 мск.

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