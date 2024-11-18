Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Бабич получил повреждение и может пропустить матч с «Локомотивом»

    Бабич получил повреждение и может пропустить матч с «Локомотивом»

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич может пропустить матч 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» из-за повреждения.

    Футболист получил растяжение связок колена в игре за сборную Сербии против Швейцарии (1:1) в Лиге наций, в которой был заменен на 46-й минуте. Он покинул расположение национальной команды и пропустит сегодняшнюю встречу с Данией.

    По данным MaxBet Sport, на восстановление защитнику потребуется не менее семи дней.

    • 28-летний Бабич провел в этом сезоне 16 матчей за «Спартак», забил 2 гола, отдал 1 передачу.
    • Матч «Спартак» – «Локомотив» пройдет 23 ноября и начнется в 18:00 мск.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Названы критерии, по которым «Спартак» выберет нового спортивного директора 1
    Черчесов высказался о возможном назначении в «Спартак» 5
    Кузьмичев считает, что «Спартак» расстался с Джикией не по спортивным причинам 12
    Источник: MaxBet Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2024 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии (8)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1731926000
    ...как же так, товарищ сержант!?(...
    Ответить
    zigbert
    1731929977
    На длинной дистанции чемпионата таких потерь не избежать. Но хорошо что травма не такая серьезная.
    Ответить
    Питерский князь
    1731930001
    Бабич получил повреждение и осталось только Бич. :)))
    Ответить
    ilich55
    1731930006
    Без Бабича защиты у хряков просто нет.
    Ответить
    рылы
    1731930875
    ставлю на победу локо. у них и пиняйкин, и батраков, и ещё чёрт знает кто. а у этих даже баба решила откосить от грядущего позора. гы-гы!
    Ответить
    Интерес
    1731936581
    Если не выйдет,на что шансов половина на половину(если повар нам не врёт) ,то хрюшки продуют гарантировано.
    Ответить
    VVM1964
    1731938029
    А вот эта потеря серьезная !((( Это не Чернов с Зобниным ... Будем надеяться, что ничего серьезного !
    Ответить
    subbotaspartak
    1731941912
    Это зря...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 