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    Месси объявил о завершении международной карьеры

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси больше не будет играть за национальную команду. Об этом футболист заявил после финального матча Кубка Америки с чилийской сборной, в котором его команда уступила в серии пенальти.

    «Это очень трудный момент для анализа. Первое, о чем я думаю, — завершить выступления за сборную. Для меня выступления за сборную Аргентины закончились. Это будет на благо всем, и этого многие хотят. Они не удовлетворяются участием в финале, и мы тоже. К сожалению, мы так и не смогли одержать победу. Думаю, что уже хватит. Переживаю большую боль», — приводит слова Месси Ole.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.06.2016 08:11
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +22

      LERDAV 10 октября 2017, 20:00

      Бомардир печатает старые интрвью и все в зажлеб дажт коменты.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 29 июня 2016, 17:17

      Криро в 29 лет уже не плакал из-за таких неудач за сборную)))вот вам и разница бойца и девочки Месси,который всю жизнь на гормонах роста сидит и обходит все допинг пробы)!

      -3
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 29 июня 2016, 17:15

      жалкий пиар...не более того)!

      -3
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 28 июня 2016, 03:02

      Псих) Еще бы из Барсы ушел после поражения от Атлетико)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Demagogia 27 июня 2016, 22:08

      Зря он это. В плане упорства ему надо брать пример с Роналду. Его Португалия уступает почти во всем Аргентине. В финалах он был больше 10 лет назад. Он там в большинстве игр почти бесполезен и спасает в самый критический момент. Судя по игре Португалии ему до чемпиона ЧЕ или ЧМ как до луны. Но все же он играет же

      0
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      Рейтинг: +1573

      roman230582 27 июня 2016, 20:43

      Еще есть шанс стать чемпионом мира, не думаю что уйдет

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      tima0898 27 июня 2016, 16:26

      Нашим игрокам есть у кого учиться.

      2
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 27 июня 2016, 13:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну я давно говорил что в сборной он ничего не можеть а в клубе игроки другие и мало уступают ему. А некоторые даже на равне(Иньеста,Хави хотя уже нет его).будь Рональду в такой сборной как Аргентина или такие игроки в Португалии то они точно трофеев насобирали бы. У Аргентины без Месси не мало сильных игроков которых нет у Португалии но Рон тащить.всего лишь Нани ему помощник и Пепе.

      -4
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      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > x-x-x-x-x 27 июня 2016, 14:29

      Что ты несешь,рассуждальщик ...Стоячий Роналду насобирал бы...Ты через очко на мир смотришь?Ну иди хотя бы прочисть его,а то дерьмом,видимо, забилось.

      3
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      Рейтинг: +4

      Arbitr777 27 июня 2016, 13:20

      И тут у болельщиков Пеналду понеслооось, нашли повод мудаки слабоумные)))))))

      -1
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      Рейтинг: -176

      Шнюхинс 27 июня 2016, 13:09

      все золотые мячи нужно у него отобрать

      -1
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