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Месси объявил о завершении международной карьеры

27 июня 2016, 08:11
58

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси больше не будет играть за национальную команду. Об этом футболист заявил после финального матча Кубка Америки с чилийской сборной, в котором его команда уступила в серии пенальти.

«Это очень трудный момент для анализа. Первое, о чем я думаю, — завершить выступления за сборную. Для меня выступления за сборную Аргентины закончились. Это будет на благо всем, и этого многие хотят. Они не удовлетворяются участием в финале, и мы тоже. К сожалению, мы так и не смогли одержать победу. Думаю, что уже хватит. Переживаю большую боль», — приводит слова Месси Ole.

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Источник: Бомбардир.ру
Кубок Америки Аргентина Месси Лионель
Комментарии (58)
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Loko_Roma
1467004594
Да уж, сколько он там финалов уже слил со сборной? После такого нужно уходить.
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Kulimen
1467005626
Наши не то что финалы, отборочные сливают и ничего, до пенсии играть собираются.
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abhvfdtcn
1467006803
истеричка
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Barsuk52
1467008305
я ждал этих слов от всех игроков сборной России
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Serjik78
1467013253
Мутко: "Я завершаю свою карьеру". Вся страна ошалеет от радости.
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Arbitr777
1467013831
Вы все жалкие, тупые лохи! Кто пишут здесь комменты! Ты лохи! Он великий игрок! И он сделал все чтобы его команда выйграла! Его партнерам не везет! Месси во всех матчах играл на 100 процентов! И вы лохи идите добейтесь хоть немножка чего добился Месси! Он самый лучшый, самый великий игрок! Этот Пеле и кто там был. В их времена не было столько команд и уровень футбола не была высокой! Короче сосите все!!!
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Wiskey
1467014925
Ну что можно сказать.....Месси хорош в любом случае...но чтооо он раскапустился....не прет....переходи в Арсенал там попрет))) гы)
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x-x-x-x-x
1467024012
Ну я давно говорил что в сборной он ничего не можеть а в клубе игроки другие и мало уступают ему. А некоторые даже на равне(Иньеста,Хави хотя уже нет его).будь Рональду в такой сборной как Аргентина или такие игроки в Португалии то они точно трофеев насобирали бы. У Аргентины без Месси не мало сильных игроков которых нет у Португалии но Рон тащить.всего лишь Нани ему помощник и Пепе.
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MU-fanatic
1467209744
жалкий пиар...не более того)!
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MU-fanatic
1467209858
Криро в 29 лет уже не плакал из-за таких неудач за сборную)))вот вам и разница бойца и девочки Месси,который всю жизнь на гормонах роста сидит и обходит все допинг пробы)!
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