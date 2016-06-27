Месси объявил о завершении международной карьеры

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси больше не будет играть за национальную команду. Об этом футболист заявил после финального матча Кубка Америки с чилийской сборной, в котором его команда уступила в серии пенальти.



«Это очень трудный момент для анализа. Первое, о чем я думаю, — завершить выступления за сборную. Для меня выступления за сборную Аргентины закончились. Это будет на благо всем, и этого многие хотят. Они не удовлетворяются участием в финале, и мы тоже. К сожалению, мы так и не смогли одержать победу. Думаю, что уже хватит. Переживаю большую боль», — приводит слова Месси Ole.

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