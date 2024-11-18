Слуцкий объяснил реакцию российских комментаторов на критику

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о критике, звучащей в адрес российских комментаторов.

– Главный вопрос российского футбола сейчас – Шнякин или «наррадор»?

– А мы можем переделать на Генич или «наррадор»? Тогда Генич.

– В чем проблема комментаторов? Почему они пытаются ответить на любую критику?

– Потому что они привыкли критиковать, а выслушивать критику не привыкли.

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».

Также специалист привел в пример работу комментаторов в Испании: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит».

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