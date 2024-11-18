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    • Слуцкий объяснил реакцию российских комментаторов на критику

    Слуцкий объяснил реакцию российских комментаторов на критику

    Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о критике, звучащей в адрес российских комментаторов.

    – Главный вопрос российского футбола сейчас – Шнякин или «наррадор»?

    – А мы можем переделать на Генич или «наррадор»? Тогда Генич.

    – В чем проблема комментаторов? Почему они пытаются ответить на любую критику?

    – Потому что они привыкли критиковать, а выслушивать критику не привыкли.

    • Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ранее сказал: «Что должен делать комментатор? Комментировать. Я говорю, что вы тогда лезете? Тогда почему вы лезете оценивать? Вы же не эксперты».
    • Также специалист привел в пример работу комментаторов в Испании: «Они просто говорят: номер 8 отдал номеру 6, номер 6 отдал номеру 4, номер 4 пробил выше ворот, туда-сюда, все! Это комментатор. По-испански – narrador, который говорит, говорит, говорит».

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    Источник: YouTube-канал «Коммент.Шоу»

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    18.11.2024 12:29
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    Комментарии (8)
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    evgevg13
    1731922701
    Золотые слова. Голубая вонючая кровь критики не приемлет.
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    gor77
    1731923819
    Вот точно про комментаторов.)))) Критик идет по улице, встречает голубя. - Хорошо тебе, голубь - замечает критик - живешь свободно, летишь, куда захочешь... - А то тебе плохо! - отвечает голубь - вообще-то, мы с тобой похожи. Но мало того, что ты, как и я, всех постоянно обсираешь, так тебе за это еще и платят!
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    Интерес
    1731926524
    Именно так.Ощущение,что они -вершина вулкана ,извергающая лаву истины,а они- малая надводная часть гигантского айсберга футбола.
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    NewLife
    1731929255
    "А мы можем переделать на Генич или «наррадор»? Тогда Генич." А мы можем переделать на Слуцкий или Карпин, тогда Карпин))))
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    Борис34684
    1731931779
    У этих телевизионных говорилок корона приросла к башке и они никого не хотят слышать кроме себя.
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