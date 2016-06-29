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Как Аргентина просит Месси остаться

Фраза об уходе из сборной была сказана не на эмоциях, Месси действительно принял взвешенное решение.Оно шокировало большинство его сограждан – даже президент просит Лео остаться. Однако капитан непреклонен: сегодня он подтвердил, что больше не намерен надевать бело-голубую футболку. Ниже – люди со всего мира, который продолжают верить, что Месси передумает.

В городах Аргентины регулярно собираются митинги в поддержку футболиста

В школах теперь не до уроков.

А власти Буэнос-Айреса пошли на такой оригинальный шаг.

Также в столице уже успели установить статую 29-летнего футболиста.

Будет скучать по Лео и самый легендарный аргентинский состав – чемпионы мира 1986-го года. Кажется, на фото кого-то не хватает.

В субботу в центре Буэнос-Айреса состоится акция в поддержку Месси, которую должны посетить 50 тысяч человек.

Уход Лео из сборной не оставил равнодушным даже индусского художника Суддарсана Патнайка, который соорудил вот такую красоту на песке.

На кого ты нас покинул? Как Аргентине жить без Месси

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Комментарии (8)
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ArReal
1467208954
Гнилой Марадонна видимо не хочет, чтобы Месси играл за сборную!))
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MU-fanatic
1467209680
этого Месси и хотел)))как в 29 лет быть таким жалким....
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pik54
1467210899
Пускай играет.
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anji official
1467217914
Надеюсь, Лео передумает, и наконец выиграет свой трофей со сборной.
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JI e x a
1467224584
культ личности... это бред, ребята.... очередной каприз очередного миллионера вызывает столько эмоций, лучше бы выходили на митинги, требуя решения действительно важных вещей... вот он, 21-ый век...
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rjj
1467268476
Это его решение и тут ни чего не поделаешь, например такие игроки как Батистута, Верон, и впринципи все игроки той сборной ЧМ 1998 были тоже хороши как игроки но когда завершали карьеру не было ажиотажа да Месси феномен скажем но все-таки, хоть сам и болею за аргентину но думаю все-таки есть кому играть не то что в нашей сборной у аргентины наверное 3 состав на порядок выше чем наши клоуны безногие
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