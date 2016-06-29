Как Аргентина просит Месси остаться

Фраза об уходе из сборной была сказана не на эмоциях, Месси действительно принял взвешенное решение.Оно шокировало большинство его сограждан – даже президент просит Лео остаться. Однако капитан непреклонен: сегодня он подтвердил, что больше не намерен надевать бело-голубую футболку. Ниже – люди со всего мира, который продолжают верить, что Месси передумает.

В городах Аргентины регулярно собираются митинги в поддержку футболиста

В школах теперь не до уроков.

А власти Буэнос-Айреса пошли на такой оригинальный шаг.

Также в столице уже успели установить статую 29-летнего футболиста.

Будет скучать по Лео и самый легендарный аргентинский состав – чемпионы мира 1986-го года. Кажется, на фото кого-то не хватает.

В субботу в центре Буэнос-Айреса состоится акция в поддержку Месси, которую должны посетить 50 тысяч человек.

Уход Лео из сборной не оставил равнодушным даже индусского художника Суддарсана Патнайка, который соорудил вот такую красоту на песке.

На кого ты нас покинул? Как Аргентине жить без Месси

Три финала – три кошмара. Аргентина и Месси снова плачут