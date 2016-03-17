Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Почему переход Касильяса в «Порту» – главный провал сезона


    4
    Голосов: 2
    17.03.2016 12:30
    Громкий трансфер Икера Касильяса в «Порту» состоялся на старте одного из самых неудачных сезонов клуба за последние 10 лет: «драконы» ужасно выступили в еврокубках и уже могут забыть о чемпионстве в Португалии. «Бомбардир» показывает, какова доля вины Касильяса в провале «Порту».
    СПОЙЛЕРЫ
    Президент «Порту» сначала обвинил Касильяса в неудачах клуба, затем опроверг свои слова, но от истины был не так уж и далек – в нынешнем сезоне испанец действительно играет плохо. Но не безнадежно!

    «Касильяс не оправдал наших ожиданий. Его трансфер в США будет лучшим выходом для всех сторон», – эти слова президента «Порту» Пинту да Кошты растиражировали многие СМИ, так что 78-летнему руководителю срочно пришлось давать опровержение, мол, ничего подобного он не говорил, и клуб как раз хочет продлить с Касильясом контракт. Вот только стоит ли? В нынешнем сезоне знаменитый вратарь совершил слишком много ошибок.

    В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» неожиданно уступил киевскому «Динамо» (0:2). Один из голов Касильяс, по сути, забил себе сам.

    «Гол Гонсалеса – моя ошибка», признал вратарь после игры. Но уже в следующем туре совершил новую. Полузащитник «Челси» Виллиан здорово приложился по мячу, прошив ближний угол ворот испанского кипера.

    Но Касильяс ошибался не только в Лиге чемпионов. В матче с «Брагой», закончившимся поражением «Порту» со счетом 1:3, Икер не выручил в первых двух мячах. В моменте же с третьим голом испанцу приспичило сбегать к центру поля. Зачем?

    Не стоит удивляться, что «Порту» идет в национальном чемпионате лишь на третьем месте. Однако голкипер подвел команду еще и в Лиге Европы. В матчах с «Боруссией» португальцы тешили себя надеждами, что испанский вратарь их вытащит, но в этом моменте от него отвернулась даже удача.

    И все-таки не стоит быть такими уж категоричными. К примеру, в игре с «Бенфикой» Икер Касильяс фактически в одиночку добыл для «Порту» победу едва ли не в самом главном матче проваленного клубом сезона. Такие спасения заслуживают уважения, а президенту «Порту» в любом случае стоит почаще их пересматривать. Как бы часто Касильяс ни ошибался, он все равно продолжает оставаться великим вратарем с гигантским количеством заслуженно выигранных трофеев.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: sportskeeda.com
    Рейтинг: 4 Голосов: 2
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 18 марта 2016, 22:10

      прошли звездные времена ты его не удержал))))не в хорошую исторую попал. жалко

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 17 марта 2016, 13:26

      на этих видео только мячи с Динамо и Брагой его.все остальное чушь.в матче с Челси дали пробить с 12.5 метров(примерно),а сила удара была велика.про гол с боруссией вообще говорить не о чем.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Cyberdiver 17 марта 2016, 13:11

      У него ж на спине написано "Супер Бок", супер бокопор. Просто футболку нужно сменить и дела пойдут! :)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      Mr.Hamster 17 марта 2016, 13:07

      Человек по-сути впервые в жизни оказался в другом клубе на закате карьеры, да и то не по своей воле, тут налицо проблемы в психологии. Смысл гнобить действительно хорошего игрока? К сожалению, не факт, что Икер сможет справиться со своей проблемой в дальнейшем(

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 17 марта 2016, 12:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Одно дело когда в обороне у тебя такие как Йерро и Роберто Карлос или рамос и пепе, а другое дело когда защитники порту... вот и весь класс Икера

      -9
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11