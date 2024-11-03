Канчельскис назвал условие для назначения Юрана в «Спортинг»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на желание Сергея Юрана возглавить «Спортинг».

– Сергей Юран выразил заинтересованность в том, чтобы возглавить «Спортинг». Могло бы получиться у Сергея Николаевича?

– Юран может возглавить «Спортинг», если агенты будут хорошо работать.

– Российских тренеров недооценивают?

– Ну да. Нам сложно, конечно. Но маленькие шансы есть, все-таки.