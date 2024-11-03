Канчельскис назвал условие для назначения Юрана в «Спортинг»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на желание Сергея Юрана возглавить «Спортинг».
– Сергей Юран выразил заинтересованность в том, чтобы возглавить «Спортинг». Могло бы получиться у Сергея Николаевича?
– Юран может возглавить «Спортинг», если агенты будут хорошо работать.
– Российских тренеров недооценивают?
– Ну да. Нам сложно, конечно. Но маленькие шансы есть, все-таки.
- «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии после 9 туров.
- Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
- За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».