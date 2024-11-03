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    • Канчельскис назвал условие для назначения Юрана в «Спортинг»

    Канчельскис назвал условие для назначения Юрана в «Спортинг»

    Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на желание Сергея Юрана возглавить «Спортинг».

    – Сергей Юран выразил заинтересованность в том, чтобы возглавить «Спортинг». Могло бы получиться у Сергея Николаевича?

    – Юран может возглавить «Спортинг», если агенты будут хорошо работать.

    – Российских тренеров недооценивают?

    – Ну да. Нам сложно, конечно. Но маленькие шансы есть, все-таки.

    • «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии после 9 туров.
    • Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
    • За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.11.2024 12:06
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    Комментарии (2)
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    GREY DM
    1730625726
    А что не Реал-то сразу? Или после выше перечисленной пятёрки нероссийских клубов это западло? )))
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    subbotaspartak
    1730631588
    Переродиться в Португалии, не помирая в России...
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