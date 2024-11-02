Аморим рассказал об ультиматуме от «Манчестер Юнайтед»

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим сообщил, что ему поставили ультиматум.

«Перед сезоном я сказал руководству «Спортинга», что это точно мой последний сезон в клубе. Пришел «МЮ», заплатил отступные, потом начал переговоры со мной.

Я просил дать мне доработать сезон в «Спортинге». В «МЮ» ответили, что это невозможно. Сказали: либо сейчас, либо никогда. Если не сейчас, то я должен был искать себе другой клуб. На решение у меня было три дня. Я решился», – сказал Аморим.