АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Брайтон», Салах после скандала сделал голевой пас

«Ливерпуль» дома победил «Брайтон» со счетом 2:0 в матче 16-го тура чемпионата Англии.

Дубль оформил Уго Экитике, отличившийся на 1-й и 60-й минутах.

Нападающий хозяев Мохамед Салах вышел на замену на 26-й минуте вместо получившего травму Джо Гомеса и сделал голевой пас в эпизоде со вторым голом «красных».

Для египтянина это был первый матч после того, как он раскритиковал свой клуб и главного тренера Арне Слота.

«Ливерпуль» занимает 6-е место в АПЛ с 26 очками после 16 матчей. «Брайтон» идет 9-м с 23 баллами.