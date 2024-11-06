Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Португальский агент: «Юран точно не врал о шорт-листе «Спортинга»

    Португальский агент: «Юран точно не врал о шорт-листе «Спортинга»

    Португальский агент Паулу Барбоза встал на защиту Сергея Юрана.

    • Тренер сказал, что «Спортинг» рассматривал его кандидатуру на замену Рубену Амориму.
    • Юран говорил: «Это правда. Я люблю перепроверять. Перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть».
    • В клубе информацию о контактах с российским специалистом опровергли.

    – У «Спортинга» уже есть главный тренер, который имеет небольшой опыт и никогда не тренировал команды высшей лиги. Так что вопрос со «Спортингом» уже закрыт. Президент клуба сам сказал, что еще год назад определился, кто будет главным тренером.

    Когда Юран сказал мне, что ему кто‑то позвонил и сказал, что он в шорт‑листе, то я ему объяснил, что в Португалии теперь другие правила. У нас часто теперь делают ставку на тренера, который может быть совсем без опыта. Как пример – тот же Рубен Аморим, который четыре месяца потренировал в «Браге», а потом сразу пришел в «Спортинг».

    Тем не менее, когда меня спросили, может ли Юран оказаться там, то я говорил, что чисто теоретически может, но я не знаю наверняка. Все же я не знал, кто в шорт‑листе.

    При этом у меня нет никакого сомнения, что Юран не врет – кто‑то ему действительно сообщил про шорт‑лист в «Спортинге». И когда‑нибудь он имеет шанс получить работу в таком клубе, потому что он хороший тренер.

    Если другие без опыта могут, то почему не может он? Юран точно не врал. Кто‑то с ним говорил, это факт. Он мне звонил после этого и уточнял.

    – Есть ли сейчас клубы в Португалии, которые бы интересовались Юраном? Даже если они обладают меньшим статусом.

    – Все всегда зависит от ситуации. Если есть условия, то могут и интересоваться. Но пока у нас в Португалии все тренеры на месте в принципе.

    И тут я не знаю, насколько Юран ставит задачу поработать за рубежом. Насколько я понимаю, для него пока приоритетна работа в России.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Юран сказал, чье чемпионство ждет в этом сезоне РПЛ 31
    Агент Барбоза – о включении Юрана в шорт-лист «Спортинга»: «Думаю, его обманули» 1
    Селюк заявил, что Юран сам распространяет информацию об интересе «Спортинга» 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.11.2024 00:39
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    FCSpartakM
    1730844329
    Ну то есть Барбоза тупо сказал, что такое может быть, а не то, что Юран в шорте)
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 