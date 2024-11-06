Португальский агент: «Юран точно не врал о шорт-листе «Спортинга»

Португальский агент Паулу Барбоза встал на защиту Сергея Юрана.

Тренер сказал, что «Спортинг» рассматривал его кандидатуру на замену Рубену Амориму.

Юран говорил: «Это правда. Я люблю перепроверять. Перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть».

В клубе информацию о контактах с российским специалистом опровергли.

– У «Спортинга» уже есть главный тренер, который имеет небольшой опыт и никогда не тренировал команды высшей лиги. Так что вопрос со «Спортингом» уже закрыт. Президент клуба сам сказал, что еще год назад определился, кто будет главным тренером.

Когда Юран сказал мне, что ему кто‑то позвонил и сказал, что он в шорт‑листе, то я ему объяснил, что в Португалии теперь другие правила. У нас часто теперь делают ставку на тренера, который может быть совсем без опыта. Как пример – тот же Рубен Аморим, который четыре месяца потренировал в «Браге», а потом сразу пришел в «Спортинг».

Тем не менее, когда меня спросили, может ли Юран оказаться там, то я говорил, что чисто теоретически может, но я не знаю наверняка. Все же я не знал, кто в шорт‑листе.

При этом у меня нет никакого сомнения, что Юран не врет – кто‑то ему действительно сообщил про шорт‑лист в «Спортинге». И когда‑нибудь он имеет шанс получить работу в таком клубе, потому что он хороший тренер.

Если другие без опыта могут, то почему не может он? Юран точно не врал. Кто‑то с ним говорил, это факт. Он мне звонил после этого и уточнял.

– Есть ли сейчас клубы в Португалии, которые бы интересовались Юраном? Даже если они обладают меньшим статусом.

– Все всегда зависит от ситуации. Если есть условия, то могут и интересоваться. Но пока у нас в Португалии все тренеры на месте в принципе.

И тут я не знаю, насколько Юран ставит задачу поработать за рубежом. Насколько я понимаю, для него пока приоритетна работа в России.

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