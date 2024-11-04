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    • «Спортинг» во второй раз опроверг нахождение Юрана в шорт-листе – тренер говорил, что перепроверял информацию в Португалии, чтобы не быть клоуном

    «Спортинг» во второй раз опроверг нахождение Юрана в шорт-листе – тренер говорил, что перепроверял информацию в Португалии, чтобы не быть клоуном

    Пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш не подтвердил слова Сергея Юрана, что лиссабонский клуб рассматривал его кандидатуру.

    • Юран говорил: «Это правда. Я люблю перепроверять. Перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть».
    • Диниш в середине прошлой недели уже опровергал интерес «Спортинга» к российскому тренеру.

    «Правда ли, что Юран находится в шорт-листе «Спортинга? Как уже говорилось ранее, это неправда. Не рассматривали этого специалиста», – сказал Диниш.

    • Рубен Аморим ушел в «Манчестер Юнайтед». Ему ищут замену.
    • «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии после 10 туров.
    • Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
    • За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».

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    Источник: Sport24

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    04.11.2024 21:34
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    Комментарии (4)
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    Октавиус
    1730745877
    старался, но не вышло - всё-таки клоун!
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    прабабушка краба
    1730747600
    Ало, это Португалия?
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    Александр.Т.
    1730753951
    ))) как он сказал спросил у агента ?) агент на..
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    zigbert
    1730812562
    А если задаться вопросом , за какие такие заслуги Юран вдруг будет интересен такому известному клубу?
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