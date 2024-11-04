«Спортинг» во второй раз опроверг нахождение Юрана в шорт-листе – тренер говорил, что перепроверял информацию в Португалии, чтобы не быть клоуном

Пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш не подтвердил слова Сергея Юрана, что лиссабонский клуб рассматривал его кандидатуру.

Юран говорил: «Это правда. Я люблю перепроверять. Перезвонил в Португалию, чтобы клоуном не выглядеть».

Диниш в середине прошлой недели уже опровергал интерес «Спортинга» к российскому тренеру.

«Правда ли, что Юран находится в шорт-листе «Спортинга? Как уже говорилось ранее, это неправда. Не рассматривали этого специалиста», – сказал Диниш.