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  • В «Спортинге» отреагировали на желание Юрана возглавить команду

В «Спортинге» отреагировали на желание Юрана возглавить команду

31 октября 2024, 14:28
8

Пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш прокомментировал готовность Сергея Юрана возглавить команду вместо Рубена Аморима.

– Российский тренер Сергей Юран сказал, что готов возглавить «Спортинг». Он есть в списке кандидатов на пост главного тренера команды?

– Нет, это все неправда. У нас не было контактов с этим специалистом.

  • Аморим близок к уходу в «Манчестер Юнайтед».
  • «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии после 9 туров.
  • Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
  • За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».

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Источник: Sport24
Португалия. Примейра Спортинг Юран Сергей
Комментарии (8)
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k611
1730378148
Всё было понятно сразу. С какого перепугу и за какие заслуги Юран вдруг стал бы главным тренером Спортинга...
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zigbert
1730380804
Все эти разговоры пошли после ожидаемого перехода Аморима в МЮ. Так что же раньше в Спортинге не было интереса к Юрану? Все это наводит на мысли что Юрану кто то решил помочь.
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Plyash
1730382451
А король-то голый...Ай да Юран,сам себя не похвалишь,ходишь как обосранный.
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Городовой
1730399749
Мне нравится рифма Юран- Азербайджан. Боюсь только, что в Баку она не понравится...
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