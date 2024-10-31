В «Спортинге» отреагировали на желание Юрана возглавить команду

Пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш прокомментировал готовность Сергея Юрана возглавить команду вместо Рубена Аморима.

– Российский тренер Сергей Юран сказал, что готов возглавить «Спортинг». Он есть в списке кандидатов на пост главного тренера команды?

– Нет, это все неправда. У нас не было контактов с этим специалистом.