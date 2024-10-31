В «Спортинге» отреагировали на желание Юрана возглавить команду

Пресс-атташе «Спортинга» Филипе Диниш прокомментировал готовность Сергея Юрана возглавить команду вместо Рубена Аморима.
– Российский тренер Сергей Юран сказал, что готов возглавить «Спортинг». Он есть в списке кандидатов на пост главного тренера команды?
– Нет, это все неправда. У нас не было контактов с этим специалистом.
- Аморим близок к уходу в «Манчестер Юнайтед».
- «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии после 9 туров.
- Юран во время игровой карьеры провел в Португалии три сезона за «Бенфику» и один за «Порту».
- За время тренерской работы он пять раз возглавлял нероссийские клубы: латвийский «Диттон», эстонский ТФМК, казахстанский «Локомотив» (Астана), азербайджанский «Симург» и армянскую «Мику».
Источник: Sport24