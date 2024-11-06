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    • Агент Барбоза – о включении Юрана в шорт-лист «Спортинга»: «Думаю, его обманули»

    Агент Барбоза – о включении Юрана в шорт-лист «Спортинга»: «Думаю, его обманули»

    Португальский агент Паулу Барбоза считает, что кто-то мог обмануть российского тренера Сергея Юрана, когда сказал экс-наставнику «Химок» и «Пари НН» о включении в шорт-лист «Спортинга».

    «Я хочу сказать, что в «Спортинге» уже давно определились с главным тренером. Клуб в прошлом году встречался с Рубеном Аморимом и знал, что он не собирается оставаться на сезон.

    Клуб заранее решил этот вопрос и выбрал бывшего игрока команды Жоау Перейру в качестве главного тренера, он сегодня работает в «Спортинге» в команде B. Он будет на месте Аморима. У него нет опыта высшей лиги, но когда Аморим пришел из «Браги» в «Спортинг», у него тоже был опыт только Первой лиги. Поэтому вопрос с тренером там решен.

    Я думаю, что Юран не врет. Кто говорил Юрану о том, что он в шорт-листе, я не знаю, думаю, его обманули», – сказал Барбоза.

    • Ранее Юран заявил, что вошел в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера «Спортинга».
    • Нынешний главный тренер лиссабонцев Рубен Аморим 11 ноября возглавит «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: РИА Новости

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    06.11.2024 10:53
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