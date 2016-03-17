Президент «Порту»: «Мы хотим удержать Касильяса»

Президент «Порту» Жорже Пинту да Кошта отрицает приписанное ему высказывание о голкипере Икере Касильясе, настаивая на том, что клуб хочет продлить контракт с испанцем.

«Те слова – ложь, я такого не говорил. Это все из-за разговоров о сборной. Касильяс достоин не только места в основе, но и капитанской повязки. Может, он еще выиграет чемпионат Европы.

«Порту хочет продлить с ним контракт до 2018-го года», - сказал Да Кошта.