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    Президент «Порту»: «Мы хотим удержать Касильяса»

    Президент «Порту» Жорже Пинту да Кошта отрицает приписанное ему высказывание о голкипере Икере Касильясе, настаивая на том, что клуб хочет продлить контракт с испанцем.

    «Те слова – ложь, я такого не говорил. Это все из-за разговоров о сборной. Касильяс достоин не только места в основе, но и капитанской повязки. Может, он еще выиграет чемпионат Европы.

    «Порту хочет продлить с ним контракт до 2018-го года», - сказал Да Кошта.

    Источник: ФК «Порту»

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    17.03.2016 10:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 17 марта 2016, 14:41

      Конечно он задний дал,кем заменять то Касильяса?некем,но всё что сказал он о нём,это же правда по факту.

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      Рейтинг: +101

      hodyrev 17 марта 2016, 14:04

      Только из за того что его майки скупают)))а так то его ляпы это ужас..

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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 17 марта 2016, 13:59

      Вот так-то лучше!)

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