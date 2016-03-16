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    Президент «Порту»: «Покупка Касильяса – абсолютный провал»

    Президент «Порту» Пинту да Кошта заявил, что жалеет о покупке бывшего вратаря мадридского «Реала» Икера Касильяса минувшим летом и выразил мнение, что причина неудач команды в этом сезоне кроется в испанском голкипере.

    «Приобретение Касильяса оказалось абсолютным провалом для нас. Икер совсем не оправдал наших ожиданий. Напротив, по его вине мы проиграли ряд матчей в чемпионате Португалии и на ранней стадии покинули Лигу чемпионов», - приводит слова президента «драконов» Elconfidencial.

    После 26 туров «Порту» занимает третью строчку в португальской Примейре, отставая от лидера лиссабонской «Бенфики» на 6 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2016 14:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 17 марта 2016, 12:06

      источник?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +487

      Schicko_008 16 марта 2016, 16:49

      Вот Сука!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 16 марта 2016, 16:48

      Давно понятно было, что у Каса спад и вряд ли он уже вернется к своему уровню. Ему дорога в Китай или МЛС доигрывать!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +80

      cruiff 16 марта 2016, 15:11

      Еще после проваленного Касияльсом ЧМ-14 было ясно, что он больше не является вратарем высокого уровня.

      3
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