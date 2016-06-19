Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Слуцкий полностью сменит полузащиту. Чили унижает Мексику. Дайджест событий дня

Слуцкий полностью сменит полузащиту. Чили унижает Мексику. Дайджест событий дня

Широков, Глушаков и Мамаев выйдут на поле

Леонид Слуцкий заявил, что определился со стартовым составом на решающий матч с Уэльсом. По слухам, он решил полностью заменить тройку хавбеков, выпустив Глушакова, Мамаева и Широкова. Также есть высокая вероятность того, что на поле появится Дмитрий Комбаров.

«Не вижу смысла выносить претензии на обозрение общественности». Репортаж с матча сборных России и Словакии

Сборная Чили забивает мексиканцам семь мячей

Действующие обладатели Копа Америка виртуозно прошли в полуфинал, уничтожив сборную Мексики – 7:0. Покер сделал Варгас, дубль на счету Пуча, а еще один мяч забил Санчес. В ½ чилийцы встретятся со сборной Колумбии.

Аргентина выходит в полуфинал Кубка Америки

В другой ветке обосновался еще один фаворит, год назад проигравший чилийцам в финале – сборная Аргентины. Они, хоть и не настолько унизительно, но тоже разгромили соперника: команда Венесуэлы схватила четыре мяча, ответив лишь одним. В полуфинале «альбиселеста» сойдется с хозяевами турнира.

Месси вышел на первое место по числу голов за сборную

В том же матче случилось еще одно примечательное событие – гол Лео Месси, который стал 54-м в составе сборной Аргентины. Он сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром в истории команды – Габриэлем Батистутой. Когда Лионель выйдет на чистое первое место – вопрос времени.

Задание Ходжсона – выход в полуфинал

Только тогда он сможет сохранить работу. Грег Дайк, президент ФА, рассказал о деталях контракта с нынешним тренером сборной. От Ходжсона требуется качественное выступление команды на турнире и как минимум выход в полуфинал. Однако достойное поражение в четвертьфинале от топ-сборной также сохранит его шансы на продолжение работы.

Рой клад. Почему потенциал сборной Англии безграничен

«Лестер» сохранит Варди

Перед началом Чемпионата Европы в прессе было много информации о трансфере нападающего в «Арсенал», который якобы уже состоялся. Однако все это оказалось лишь слухами. Сам же Арсен Венгер заявил, что Варди останется игроком «Лестера», и «канониры» на него не претендуют.

Йоветич выбирает между «Спартаком» и «Арсеналом»

Тяжелейшие метания испытывает сейчас черногорец, ведь им одновременно интересуется серебряный призер АПЛ и пятая команда РФПЛ. «Интер» твердо намерен продать Стевана, и пока претендентов на нападающего больше нет. Что же выберет футболист?

Шандао покинет «Кубань»

А защитник краснодарского клуба свой выбор уже сделал. Сегодня его агент дал интервью о том, как клиенту тяжело живется в России, заявив, что тот больше не намерен здесь оставаться. «Кубань» получала предложения по бразильцу от ряда российских клубов, однако сам игрок с вероятностью 90% продолжит карьеру в Европе.

Пять крутых вещей и достижений 2-го тура Евро

«Я хотя бы попытался». Почему союз «Арсенала» и Варди – это круто​

Чемпионат Европы Европа Россия Чили Аргентина Англия Лестер Арсенал Спартак Кубань (ЛФЛ) Мамаев Павел Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Месси Лионель Широков Роман Йоветич Стеван Шандао Варди Джейми Слуцкий Леонид Ходжсон Рой
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
tima0898
1466367011
классная у месси борода)
Ответить
ufos73
1466368433
Физрук пытается Уэльс обмануть, выйдут все те же, пончик перемен не любит )))
Ответить
mikhail antonov
1466400206
думаю это к лучшему
Ответить
Главные новости
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+