Слуцкий полностью сменит полузащиту. Чили унижает Мексику. Дайджест событий дня

Широков, Глушаков и Мамаев выйдут на поле

Леонид Слуцкий заявил, что определился со стартовым составом на решающий матч с Уэльсом. По слухам, он решил полностью заменить тройку хавбеков, выпустив Глушакова, Мамаева и Широкова. Также есть высокая вероятность того, что на поле появится Дмитрий Комбаров.

«Не вижу смысла выносить претензии на обозрение общественности». Репортаж с матча сборных России и Словакии

Сборная Чили забивает мексиканцам семь мячей

Действующие обладатели Копа Америка виртуозно прошли в полуфинал, уничтожив сборную Мексики – 7:0. Покер сделал Варгас, дубль на счету Пуча, а еще один мяч забил Санчес. В ½ чилийцы встретятся со сборной Колумбии.

Аргентина выходит в полуфинал Кубка Америки

В другой ветке обосновался еще один фаворит, год назад проигравший чилийцам в финале – сборная Аргентины. Они, хоть и не настолько унизительно, но тоже разгромили соперника: команда Венесуэлы схватила четыре мяча, ответив лишь одним. В полуфинале «альбиселеста» сойдется с хозяевами турнира.

Месси вышел на первое место по числу голов за сборную

В том же матче случилось еще одно примечательное событие – гол Лео Месси, который стал 54-м в составе сборной Аргентины. Он сравнялся по этому показателю с лучшим бомбардиром в истории команды – Габриэлем Батистутой. Когда Лионель выйдет на чистое первое место – вопрос времени.

Задание Ходжсона – выход в полуфинал

Только тогда он сможет сохранить работу. Грег Дайк, президент ФА, рассказал о деталях контракта с нынешним тренером сборной. От Ходжсона требуется качественное выступление команды на турнире и как минимум выход в полуфинал. Однако достойное поражение в четвертьфинале от топ-сборной также сохранит его шансы на продолжение работы.

Рой клад. Почему потенциал сборной Англии безграничен

«Лестер» сохранит Варди

Перед началом Чемпионата Европы в прессе было много информации о трансфере нападающего в «Арсенал», который якобы уже состоялся. Однако все это оказалось лишь слухами. Сам же Арсен Венгер заявил, что Варди останется игроком «Лестера», и «канониры» на него не претендуют.

Йоветич выбирает между «Спартаком» и «Арсеналом»

Тяжелейшие метания испытывает сейчас черногорец, ведь им одновременно интересуется серебряный призер АПЛ и пятая команда РФПЛ. «Интер» твердо намерен продать Стевана, и пока претендентов на нападающего больше нет. Что же выберет футболист?

Шандао покинет «Кубань»

А защитник краснодарского клуба свой выбор уже сделал. Сегодня его агент дал интервью о том, как клиенту тяжело живется в России, заявив, что тот больше не намерен здесь оставаться. «Кубань» получала предложения по бразильцу от ряда российских клубов, однако сам игрок с вероятностью 90% продолжит карьеру в Европе.

Пять крутых вещей и достижений 2-го тура Евро

«Я хотя бы попытался». Почему союз «Арсенала» и Варди – это круто​