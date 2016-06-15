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    «Не вижу смысла выносить претензии на обозрение общественности». Репортаж с матча сборных России и Словакии


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    Голосов: 0
    15.06.2016 19:25
    Сборная России проиграла команде Словакии в матче второго тура Евро-2016. Корреспондент «Бомбардира» рассказывает об обстановке, царившей вокруг этой встречи.
    СПОЙЛЕРЫ
    Российские болельщики сдружились со словацкими фанатами, вместе поддерживая команды. Интересно, что без англичан проблем с поведением стало куда меньше, а общую картину не испортил даже файер. Если же говорить об игре, то Слуцкий никого винить за поражение не стал. На выход из группы шансы еще остаются.

    Лишний билетик

    Игра между Россией и Словакией, открывавшая программу второго тура чемпионата Европы во Франции, стала одной из немногих, не вызвавшей большого ажиотажа у болельщиков. Стадион в Лилле – один из самых вместительных на турнире, и игру между не самыми статусными соперниками трибуны заполнились не полностью. На официальном сайте УЕФА в продаже появились билеты даже по 25 евро.

    Перед стадионом собралось огромное количество людей, предлагавших билеты на матч, и предложение значительно превышало спрос. «Да, билет стоил 105 евро, но бери уже хоть за сколько. Друзья не приехали», – предлагали болельщики из России. Другой распечатал бумажку, предлагая купить билет третьей категории (55 евро) за символическую цену в 20 евро.

    Немалую часть нейтральных зрителей составили английские болельщики, скучающие в преддверии матча своей команды против Уэльса. Игра сборной Англии пройдет завтра в маленьком Лансе, находящемся в 40 километрах от Лилля, и в качестве места дислокации многие англичане выбрали более крупный город, в который, к тому же, ходят прямые поезда из Лондона.

    No drunk English fans – no problems

    Несмотря на несколько небольших столкновений в Лилле между английскими и российскими футбольными хулиганами накануне игры, обстановка вокруг матча кардинально отличалась от того, что было в Марселе. Проблемы в центре города нашли только те, кто их специально искал и приехал за этим.

    На самом же стадионе сложилась по-настоящему доброжелательная атмосфера. Болельщики двух стран подружились друг с другом, на матче поддерживали своих, пускали волну и ни о каких проблемах не было и речи. Хочется задать английским журналистам вопрос: почему конфликты с матчей сборной России ушли вместе с пьяными фанатами с Туманного Альбиона?

    Французские ноу-хау

    Действия организаторов в отношении организации логистики на стадион вызывали большое недоумение. Для того, чтобы разбить толпы, сотрудники транспортных служб входили в поезда на ветке, напрямую ведущей к стадиону, и заставляли тех, кто едет на матч, пересаживаться на параллельную.

    Параллельная ветка прибывала в совершенно другой район, откуда были организованы автобусы, идущие к стадиону. Эти действия удлиняли дорогу на матч для части болельщиков как минимум на 20 минут.

    Второе французское «ноу-хау» было продемонстрировано уже на самой арене. По прогнозам синоптиков, в день матча был возможен дождь. Организаторы решили не рисковать, и… закрыли над стадионом крышу, демонстрируя все возможности новых французских арен. За первый час игры дождь так и не пошел, заморосив ближе к концовке, но душный воздух и ощущения игры в манеже негативно повлияли на общий темп игры.

    Словакия выиграла у сборной России. Главные события 6-го дня Евро

    Мы ждем перемен

    Россия пропустила два гола еще к перерыву, так и не создав ни одного опасного момента за этот отрезок игры, и уже к перерыву подоспели изменения. Слуцкий сменил всю опорную зону – Мамаев и Глушаков вышли вместо Нойштедтера и Головина; чуть позже в бой вошел и Широков.

    Болельщики сборной России сидели и молчали, будучи расстроенными слабой игрой сборной, но изменения, внесенные в игру Слуцким, позволили провести одну отличную атаку и сократить отставание в счете – отличился Глушаков. Шатов нашел себя на фланге, Широков и Мамаев позволили заиграть в комбинационный футбол, но голевых моментов до конца матча Россия не создала, и Словакия довела матч до закономерной победы.

    После забитого мяча трибуна болельщиков сборной России заметно оживилась и несколько фанатов даже зажгли файера, дав повод для очередных нападок со стороны иностранной прессы. На послематчевой пресс-конференции российских журналистов прежде всего интересовали вопросы на игре, иностранные журналисты трижды повторили одинаковый вопрос про файер. Слуцкий был тактичен, трижды сообщив, что был сконцентрирован только на событиях, происходящих на футбольном поле.

    «После каждого матча есть претензии как к командной игре в целом, так и индивидуально к конкретным футболистам, но я не вижу смысл выносить это на обозрение общественности», – сообщил наставник россиян. Леонид Слуцкий отметил, что изменения в составе в следующем матче против Уэльса возможны, не согласившись при этом с критикой тройки нападения Кокорин-Смолов-Дзюба.

    К настоящему моменту в группе B сложилась трудная турнирная ситуация, но сборная России может обеспечить себе выход из группы, одержав победу над Уэльсом в третьем туре. Сегодняшний второй тайм дал пищу для размышлений, и почти наверняка теперь команду ждут значительные изменения. Остается надеяться, что Слуцкий знает рецепт, как изменить в лучшую сторону в следующем матче не только состав, но и игру сборной России.

    Пять крутых вещей и достижений 1-го тура Евро

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФС, Бомбардир.ру
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 16 июня 2016, 19:42

      Россия вперед!!!
      Но в клане сборной Уэльса ,не разделяют оптимизма россиян.
      Так ,например,игроки валийцев в один голос заявляют,вспоминая посыл Евсеева в 2003 году,что тепеь черед русских получать Х....вам!

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      Рейтинг: +66

      Kuban23 16 июня 2016, 16:03

      Да можно и со второго выйти, нужно Уэльс обыграть покрупнее, и Англия чтобы оба матча выграла.

      Но выйграем ли мы Уэльс... Если Лёня накуралесил со сборной что то, вроде бы контроль мяча и пас есть, а толку от этого нифига нет.
      Центральная зона вообще стоит и не двигается, не открывается Ноштайдер под игрока с мячом, сам косячит с началом атак и обрезает, Головин вообще никакой (не понял зачем Лёня его в состав второй матч пихает, какой то слив имени Лени в этом месте), Кокорин - уставший или травмированный как будто, стоит всё время в краю, а мяч получает теряет его, где его креатив , скорость и техника - хз. Смолов - лучший бомбардир РФПЛ, то по мячу не попадает, то по воротам - странно как то... Не просто так кто то там говорил, что есть данные по игроку ФК Краснодар принимавшего запрещенные допинг препараты , сразу начинает казаться, что понятно кто о ком речь :) Щенников как то через раз играл. Сотня поперечных передач, откаты назад на Васю или Сережу Игнашевича. Слуцкий вообще первый тайм со Словаками походу тактически слил, если у команды нет движения , а Словаки играют плотно с коллективным отбором, какой смысл было играть широко - если никто не бежал, не открывался под игрока с мячом и не поддерживал??? - первая ошибка имхо. Вторая ошибка это с составом. Причем вторую ошибку Леня быстро осознал в перерыве и исправил.

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      Рейтинг: +13

      burbon2002 16 июня 2016, 13:09

      gamchek krasavec!

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      Рейтинг: +98

      VerSaR 16 июня 2016, 12:36

      Всё правильно сказал Слуцкий, чего себя любимого то ругать??..

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      Рейтинг: +39

      sintetic 16 июня 2016, 11:54

      Все на этом сайте пишут,что наши играть не умеют, но у меня вопрос, наши и в отборе к ЧЕ играть не умели? Хорошо ведь играли после прихода в команду Слуцкого. Почему же сейчас так убого? Зря все эти эксперементы.

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      Рейтинг: +142

      Sashka Reshetov 16 июня 2016, 11:03

      Сейчас же возможен выход с третьего места?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 16 июня 2016, 09:49

      Если упрямый и консервативный Слуцкий выставит против Уэльса прежний
      состав в полузащите и нападении, то проигрыш обеспечен. В стартовом составе
      выпустить Мамаева, Широкова и Самедова.

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      Рейтинг: +387

      petlyra 16 июня 2016, 09:36

      Показали свой настоящий уровень профессионализма. Отмазка типа еще не все потеряно уже всем надоела.
      Вот и помощь от введения лимита на легионеров! Продолжаем готовиться к ЧМ-2018!
      Игнашевичу еще сорока не будет... или будет?

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 15 июня 2016, 21:55

      Ох не удивлюсь если кто из тренерского штаба или защитников сегодня получит по шее от некоторых сидевших сегодня в запасе.

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 15 июня 2016, 21:36

      Вы поглядите как наши клоуны сборной бахвалились перед чемпионатом - тренируемся с неимоверными нагрузками, в группе всех порвем. Интонация поменялась спустя 10 дней - 2 игры, 1 очко, вся надежда на Уэльс и русский авось. Это не сборная Великой страны, это сборная зажравшихся миллионеров, которым на всех наср...

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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Андрей Ермошин 16 июня 2016, 09:43

      Ну-у-у... Наши ожидания-это наши проблемы. Под таким девизом Аршавина команда поехала на сборы.

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