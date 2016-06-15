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    Словакия выиграла у сборной России. Франция оказалась сильнее Албании. Главные события 6-го дня Евро


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    Голосов: 0
    15.06.2016 19:10
    В главном для российского зрителя матче сборная России играла с командой Словакии. Румыния и Швейцария сыграли вничью, а Франция экзаменовала Албанию. «Бомбардир» представляет онлайн всех ключевых событий игрового дня.

    Пайе делает счет 2:0. Раззабивались! Франция побеждает

    Гризманн забивает и, похоже, приносит Франции вторую победу на Евро-2016!

    Не хватило точности Жиру.

    Погба промазал из убойной ситуации.

    Мемушай попадает в штангу ворот Льориса.

    Вторая половина началась веселее. Коман опасно бил по воротам Бериши.

    Первый тайм подарил нам тактические игры тренеров и скромный ноль моментов.

    Стартовые составы на заключительный матч игрового дня.

    Мехмеди сравнивает счет и приносит своей команде одно очко.

    Опасный удар с 30-ти метров наносил швейцарский защитник Шер. Но Тэтэрушану выручил команду.

    Российский арбитр Сергей Карасев поставил пенальти. Румыны открыли счет.

    И пусть наша сборная проиграла, но праздник футбола продолжается. На очереди игра Румынии и Швейцарии. Стартовые составы команд уже известны.

    Глушаков забивает! Но от поражения нашу команду это не спасает. Словакия выиграла у сборной России со счетом 2:1.

    Самый реальный шанс забить во втором тайме имел Смолов. Но его удар заблокировали защитники. Оживлять игру вышел Роман Широков.

    Вторая половина не дарит нам радостных эмоций. Счет по-прежнему устраивает словаков, а сборная России не может создать опасный момент.

    Начинается второй тайм у нас. На замену вышли Павел Мамаев и Денис Глушаков. Роман Нойштедтер и Александр Головин отправились смотреть матч со скамейки запасных.

    Марек Гамшик увеличивает преимущество сборной Словакии. На грустного Леонида Слуцкого в этот момент просто страшно смотреть...

    Владимир Вайсс открывает счет в матче, воплотив в гол длинную передачу Гамшика. Пропускает сборная России.

    Опасно стрелял по воротам Смолов. Чуть-чуть точности не хватило.

    Наш единственный опасный момент связан с фигурой Дзюбы. Артем дотянулся до верховой передачи и ткнул мяч в сторону ворот, но Козачик успел рукой достать его с ленточки.

    Самый опасный удар первых 20-ти минут – выстрел Гамшика. Словацкий лидер послал мяч чуть выше перекладины.

    На первых минутах игра проходит на половине поля нашей команды. Щенников уже однажды сфолил вблизи штрафной площади, но словаки свой шанс не использовали.

    Стартовый свисток дан! Матч начался

    Стартовые составы на матч Россия – Словакия

    Разминка сборной России

    Фанаты сборной Словакии отличаются креативом.

    Вот такие игры нас сегодня ждут.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: УЕФА
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии82
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      Рейтинг: +16

      SERGEY1965 16 июня 2016, 10:21

      да при чем здесь Слуцкий, или Капелло, или кто другой.
      Вся система, начиная с путина ПРОГНИЛА напрочь.
      ВСЕ чиновники воруют вагонами, футболеры получают эти вагоны просто так. Для сравнения, Как играет Исландия, 300т населения. Германия, Буатенг выносит мяч с ленточки, как будто это это происходит в финале. А вчерашний матч Албанцев с Французами. Болельщики со стажем! Как думаете, вернуть, ту команду, Черенков, Родионов, Дасаев, Заваров, Беланов, и дать им эти деньги, что получают теперешние доходяги, будут те игроки газон грысть зубами, и БИТЬСЯ весь матч и до конца? А я уверен будут, они тогда за идею играли лучше чем вся эта п...тия. А вы тренера выбираете, да все это пустое, пока не смениться власть, и мы будем получать за результат, а не за отбывание номера, ничего не измениться. Что вообще сейчас происходит в стране, Кто не работает, то ЕСТ!
      Чинуши воруют, а на народ денег нет, ВЫ терпите там ребята, Нам на футболеров надо деньги найти, на Сирию, на израильский пенсионеров, а вы получаете 20т, ну и держитесь!

      0
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      Рейтинг: +36

      FC LD > SERGEY1965 16 июня 2016, 20:30

      тупишь. причём тут путин?

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 15 июня 2016, 19:18

      Беда! И счет, и игра.
      Только Бердыев.

      0
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      Рейтинг: +63

      stanislav2017 15 июня 2016, 19:09

      Мля ну аот реально давал зарок не смотреть ,кусок Го ,на ,это ,а не футбол!Распиарили и фильмы и то и се сцуко ,а на дели нули с охеренными зарплатами раздутыми!Как Экономика нашей страны понты одни ,а как до дела, хер,СЛУЦКИЙ С ТАКИМ НЕДОФУТБОЛОМ В ЛЧ КОТОРЫЙ ГОД УЖЕ ОТГРЕБАЕТ!Сами себя и смотрите!

      2
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      Рейтинг: +292

      Fireman-100 15 июня 2016, 18:54

      Футбол Слуцкого периода. Распиарят не съев пирога,козлы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Strig 15 июня 2016, 18:52

      пи-пикантная у нас сборная

      0
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      Рейтинг: +58

      sammac 15 июня 2016, 18:50

      Леня хороший тренер, но его клуб ЦСКА а не сборная

      0
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      Рейтинг: +58

      sammac 15 июня 2016, 18:43

      Давно пора ужимать лимит и пробовать в сборной талантливую молодежь, а не брать полностью проверенных срариков, пару чемпов просрем, но потихоньку дело пойдет

      1
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 15 июня 2016, 18:43

      по делу

      0
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      Рейтинг: +11

      apik 15 июня 2016, 18:29

      на каком основании тренер ставит в основу Кокорина? Очень посредственный игрок. Только чужое место занимает. Да, и кто там его перекупил у Динамо? Зенит? Деньги на ветер выкинули....

      1
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      ...
      Рейтинг: +332

      семечкин > apik 15 июня 2016, 19:03

      а скажи, какой не посредственный игрок?
      может дзюба игрок?
      кто играет в бильярд, тот поймёт, что дзюба-хороший вариант для "свояка".но нужен кий, чтоб от дзюбы забить...

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      apik > семечкин 15 июня 2016, 21:07

      Про Дзюбу соглашусь. Непосредственный - тот, у которого глаза горят, кто работу свою делает с полной отдачей, а не с прохладцей, как Кокорин....

      0
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      ...
      Рейтинг: +36

      FC LD > apik 16 июня 2016, 02:37

      Кокорин-это вообще ни о чём

      0
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      Рейтинг: +103

      badzan 15 июня 2016, 18:28

      обоссались и обгадились...как всегда!

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