Обновление на Transfermarkt: Угальде подорожал, Соболев подешевел и другие изменения

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ.
Например, нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 9 миллионов евро подорожал до 15.
Его партнер Эсекьель Барко подорожал на 2 миллиона и стоит 14 миллионов.
Александр Соболев из «Зенита» подешевел на 1,5 миллиона и стоит 6 миллионов. Его партнер Максим Глушенков тоже снизил в стоимости на 1 миллион (теперь 15).
Алексей Батраков стал самым дорогим игроком «Локомотива» наряду с Дмитрием Бариновым и Сергеем Пиняевым (8 миллионов).
Самыми дорогими игроками РПЛ остаются Вендел («Зенит») и Эдуард Сперцян («Краснодар») – по 20 миллионов.
- Сезон РПЛ возобновится 1-2 марта.
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