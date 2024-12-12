Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Обновление на Transfermarkt: Угальде подорожал, Соболев подешевел и другие изменения

    Обновление на Transfermarkt: Угальде подорожал, Соболев подешевел и другие изменения

    Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ.

    Например, нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 9 миллионов евро подорожал до 15.

    Его партнер Эсекьель Барко подорожал на 2 миллиона и стоит 14 миллионов.

    Александр Соболев из «Зенита» подешевел на 1,5 миллиона и стоит 6 миллионов. Его партнер Максим Глушенков тоже снизил в стоимости на 1 миллион (теперь 15).

    Алексей Батраков стал самым дорогим игроком «Локомотива» наряду с Дмитрием Бариновым и Сергеем Пиняевым (8 миллионов).

    Самыми дорогими игроками РПЛ остаются Вендел («Зенит») и Эдуард Сперцян («Краснодар») – по 20 миллионов.

    • Сезон РПЛ возобновится 1-2 марта.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Семин назвал замену Промеса в «Спартаке»
    «Ростов» заинтересован в игроке «Спартака»
    Два клуба из первой восьмерки РПЛ следят за игроком сборной Израиля
    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.12.2024 14:41
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Gwynbleidd
    1734004779
    Ну если Угальде так продолжит, то к концу сезона будет уже 20+ стоить...
    Ответить
    zigbert
    1734006349
    Качественный скачек в игре Угальде не заставил себя долго ждать.
    Ответить
    slavа0508
    1734009510
    Неплохо так в цене подскочили...
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 