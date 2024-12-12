Обновление на Transfermarkt: Угальде подорожал, Соболев подешевел и другие изменения

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков РПЛ.

Например, нападающий «Спартака» Манфред Угальде с 9 миллионов евро подорожал до 15.

Его партнер Эсекьель Барко подорожал на 2 миллиона и стоит 14 миллионов.

Александр Соболев из «Зенита» подешевел на 1,5 миллиона и стоит 6 миллионов. Его партнер Максим Глушенков тоже снизил в стоимости на 1 миллион (теперь 15).

Алексей Батраков стал самым дорогим игроком «Локомотива» наряду с Дмитрием Бариновым и Сергеем Пиняевым (8 миллионов).

Самыми дорогими игроками РПЛ остаются Вендел («Зенит») и Эдуард Сперцян («Краснодар») – по 20 миллионов.

Сезон РПЛ возобновится 1-2 марта.

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